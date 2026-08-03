Antonio Tajani impallina Schlein: "Silenzio preoccupante sulle parole di Conte"

Soltanto ieri, domenica 2 agosto, Giuseppe Conte è tornato a ribadire il suo "no" all'Ucraina. Il leader M5s , per l'ennesima volta, ha detto chiaro e tondo: "Non voteremo per gli aiuti a Kiev". Dunque il grillino si è prodotto in scivolosi distinguo sul periodo storico, tra l'inizio dell'invasione russa e i tempi che corrono.

Resta però un fatto chiarissimo, lampante: Conte e M5s hanno posizioni diametralmente opposte a quelle del Pd guidato da Elly Schlein, il cui sostegno all'Ucraina resta una delle priorità. Insomma, nel campo largo il consueto caos, anche in considerazione del fatto che anche la terza gamba, ossia Avs della premiata ditta Angelo Bonelli-Nicola Fratoianni, è contrario a prolungare l'impegno al fianco di Kiev.