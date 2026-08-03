Fotovoltaico e agricoltura insieme: a Pian di Giorgio il modello che unisce energia e territorio

Produzione di energia rinnovabile e attività agricola possono convivere. Lo dimostra il parco fotovoltaico di Enel a Pian di Giorgio, nel Viterbese, progettato per mantenere l'utilizzo produttivo dei terreni, favorendo al tempo stesso la migliore integrazione con il paesaggio e il contesto locale.

Accanto agli oltre centomila pannelli fotovoltaici trovano spazio, infatti, coltivazioni e interventi di rinaturalizzazione. Lungo il perimetro dell'impianto sono stati messi a dimora ulivi, mentre tra le file dei pannelli viene coltivata erba medica. Una soluzione che consente di affiancare alla produzione di energia pulita anche quella agricola, contribuendo al tempo stesso a mitigare l'impatto visivo dell'infrastruttura e a preservare la qualità del suolo.

Con una potenza installata di 54,9 megawatt, e grazie all'impiego di pannelli bifacciali e di sistemi tracker, che ne orientano automaticamente l'inclinazione seguendo il percorso apparente del sole, l’impianto è in grado di produrre ogni anno circa 90 GWh di energia rinnovabile, equivalenti al fabbisogno energetico annuo di oltre 30.000 famiglie.