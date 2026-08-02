Le regole estreme del Como di Fabregas: salti 3 partite? Addio abbonamento

Regole serratissime, quasi vessatorie, per i tifosi del lanciatissimo Como di Cesc Fabregas. La squadra, infatti, vara un regolamento a cui gli abbonati del Sinigaglia dovranno sottostare nella prossima stagione. E alcuni dei punti sono semplicemente senza precedenti.
Il club lariano punta a trasformare lo stadio in una roccaforte riservata ai propri sostenitori più fedeli, anche alla luce di una richiesta di abbonamenti e biglietti in forte crescita, complice la qualificazione in Champinos League. "Poiché la domanda di biglietti per le partite in casa dovrebbe essere più alta che mai, vogliamo assicurarci che i nostri biglietti vadano ai tifosi del Como. Pertanto stiamo applicando nuove regole di comportamento relative all’uso e alla cessione dei biglietti, nonché alla condotta all’interno dello stadio, per garantire che il Sinigaglia rimanga uno spazio sicuro e piacevole", spiega la società.
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A far discutere soprattutto la stretta sulle assenze: chi diserta più di tre gare interne senza avere avvisato il club e senza una motivazione ritenuta valida rischia di perdere sia l'abbonamento sia la possibilità di rinnovarlo. "Vogliamo che ogni posto disponibile venga occupato da tifosi del Como. Per questo motivo, i biglietti emessi per i sostenitori del Como dovranno essere ceduti esclusivamente ad altri tifosi del Como".
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Ma non è tutto. Nel mirino finisce anche chi, fuori dal settore ospiti, indossa maglie o espone simboli della formazione avversaria. "Qualora riscontrassimo comportamenti offensivi, minacciosi o discriminatori, oppure l'esibizione di abbigliamento della squadra ospite al di fuori del Settore Ospiti, potremo annullare il biglietto o revocare l'abbonamento interessato".