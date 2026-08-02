Le regole estreme del Como di Fabregas: salti 3 partite? Addio abbonamento



Regole serratissime, quasi vessatorie, per i tifosi del lanciatissimo Como di Cesc Fabregas. La squadra, infatti, vara un regolamento a cui gli abbonati del Sinigaglia dovranno sottostare nella prossima stagione. E alcuni dei punti sono semplicemente senza precedenti.

Il club lariano punta a trasformare lo stadio in una roccaforte riservata ai propri sostenitori più fedeli, anche alla luce di una richiesta di abbonamenti e biglietti in forte crescita, complice la qualificazione in Champinos League. "Poiché la domanda di biglietti per le partite in casa dovrebbe essere più alta che mai, vogliamo assicurarci che i nostri biglietti vadano ai tifosi del Como. Pertanto stiamo applicando nuove regole di comportamento relative all’uso e alla cessione dei biglietti, nonché alla condotta all’interno dello stadio, per garantire che il Sinigaglia rimanga uno spazio sicuro e piacevole", spiega la società.