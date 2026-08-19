MIGRANTI, CECCARDI (LEGA): “DOPO I DISASTRI DI VICOFARO, BIANCALANI NON DIA LEZIONI A SALVINI”

“Inqualificabile non è il post di Matteo Salvini, ma ciò che don Biancalani ha fatto per anni a Vicofaro, trasformando una parrocchia e un intero quartiere in un laboratorio di falsa accoglienza, degrado e illegalità. Dopo tutto quello che è accaduto, è francamente surreale che oggi pretenda anche di impartire lezioni di responsabilità”.

Lo dichiara Susanna Ceccardi, europarlamentare toscana della Lega, rispondendo a don Massimo Biancalani dopo che la Santa Sede ha respinto i ricorsi contro la sua rimozione dalle parrocchie di Santa Maria Maggiore a Vicofaro e San Niccolò a Ramini.

Negli anni, Vicofaro è diventato uno dei principali fronti della battaglia per la sicurezza e la legalità a Pistoia. L’eurodeputata si è recata personalmente sul posto e ha portato la vicenda all’attenzione nazionale, lavorando fianco a fianco con la consigliera comunale Cinzia Cerdini nelle numerose iniziative contro il degrado denunciato dai residenti.

“Io a Vicofaro ci sono stata e ho visto con i miei occhi i danni prodotti da quella gestione. La chiesa era stata ridotta a un bivacco e trasformata, di fatto, in una moschea, mentre i fedeli di Vicofaro e di Pistoia si erano progressivamente allontanati. Il quartiere è stato lasciato per anni in balia del degrado, dell’illegalità, della droga e di continui episodi di criminalità”.

La vicenda era arrivata a un primo punto di svolta con lo sgombero dei migranti ospitati nei locali della parrocchia di Vicofaro e con i successivi provvedimenti adottati dalla Diocesi. Dopo il rigetto dei ricorsi presentati da Biancalani, la Santa Sede ne ha ora confermato la rimozione dal servizio pastorale nelle due parrocchie.

“Biancalani chiamava tutto questo accoglienza. Per noi era invece l’abbandono dei cittadini e dei fedeli, oltre che degli stessi migranti, lasciati per anni all’interno di una situazione completamente fuori controllo.”

La presa di posizione di Ceccardi arriva dopo il post con cui Matteo Salvini, condividendo la notizia della rimozione del sacerdote e della bocciatura dei suoi ricorsi, aveva commentato: “Il tempo è galantuomo”. Parole che hanno suscitato la dura replica di Biancalani, che ha definito l’intervento del leader della Lega “inqualificabile” e “di grande irresponsabilità”.

“Il post di Salvini ricorda semplicemente una verità che qualcuno vorrebbe cancellare. Questa è una vittoria dei cittadini che non si sono mai arresi e della Lega, che non ha mai smesso di denunciare quanto stava accadendo. Dopo troppi anni di lassismo e incuria, Vicofaro può finalmente tornare a vivere”.