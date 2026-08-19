Belen Rodriguez, "ho fatto un volo": brutta caduta da cavallo, il video

Brutta caduta da cavallo per Belen Rodriguez. "Ragazzi ho fatto un volo, ma un volo", ha raccontato la showgirl argentina in una storia su Instagram di ritorno dal maneggio. È successo intorno alle 5.30 del mattino di oggi, mercoledì 19 agosto. "Pongo, il cavallo che mi hanno affidato è inciampato su una buca", ha spiegato. Nonostante il "volo", per fortuna Belen non ha riportato ferite, come ha rassicurato lei stessa.

La showgirl, poi, ha pubblicato anche il video della caduta, una ripresa fatta con un drone, dalla quale la si vede cadere insieme al cavallo. "Regola numero 1. Rialzarsi sempre", ha scritto Belen a corredo del post, con in sottofondo il brano Beautiful Things di Benson Boone. Piccolo intoppo, insomma, per la sua vacanza sull'isola di Albarella. Fortunatamente, però, l'incidente non ha avuto conseguenze gravi grazie sia agli attenti riflessi della showgirl sia agli insegnamenti del papà: "Prima di tutto non mi sono fatta niente - ha proseguito lei nella storia Instagram - perché mio padre mi ha insegnato a saper cadere attraverso il judo, ovvero rotolando. Quindi con una capriola, tipo Dragon Ball Z".

Anche il cavallo per fortuna sta bene, "che è la cosa più importante", ha sottolineato la Rodriguez. In un altro post, sempre su Instagram, Belen ha raccontato tutto dall'inizio, accanto al cavallo. E pubblicando le scene precedenti all'incidente, ironicamente ha scritto: "Aspettando il volo, e non parlo dei cantanti……. Grazie Pongo, sei stato spettacolare durante questa meravigliosa Alba. Grazie per avermi portato in sella, grazie per avermi fatto provare adrenalina emozione e amore".