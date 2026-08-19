Sondaggio Ipsos-Doxa, in caso di ballottaggio alle elezioni Meloni vince su Schlein

Che Schlein e dem non se la passino benissimo lo dimostrano anche le ultime rilevazioni. Tra queste quella realizzata da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Al 3 agosto il Pd ha registrato un calo dello 0,3 per cento. I compagni sono passati dal 20,9 al 20,6 in una sola settimana. Un dato per gli esperti da non sottovalutare.

"Se è vero che il grande smottamento di voti sta avvenendo a destra a beneficio di Vannacci e a danno dei partiti di governo, non perdiamo di vista quello che sta succedendo al Partito democratico. Secondo Swg, il partito di Schlein valeva il 22,5 per cento il 25 maggio, oggi è sceso al 20,6. Una flessione di due punti che per un partito ultra-stabile come il Pd non è da sottovalutare", aveva commentato Vincenzo Emanuele, docente di scienza politica alla Luiss. A maggior ragione in vista delle vicine elezioni e della concorrenza all'interno del campo largo per la corsa alla premiership.