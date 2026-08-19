Giovanni Donzelli, "gli italiani non vanno in vacanza?": umilia Schlein con una frase

"Ma qualcuno ha più rivisto Elly Schlein? No, perché chiusa la Camera dei deputati il 6 agosto è sparita. Nessuno l'ha più rivista in pubblico". Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, intervenendo a "Bar Italia", iniziativa del partito ad Alba Adriatica.

"Sono andato a curiosare sui suoi appuntamenti pubblici e ho visto che il primo appuntamento pubblico sarà il 6 settembre. Un mese intero in cui è sparita dai radar. Ora capisco che sia difficile fare opposizione alla Meloni e quindi non sapendo cosa inventare dice tanto vale me ne sto un mese in vacanza. Però ecco, almeno evitino poi dopo di arrivare a fare la pantomima, 'ah ma gli italiani non possono permettersi di andare in vacanza'", ha proseguito.