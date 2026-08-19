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Giovanni Donzelli, "gli italiani non vanno in vacanza?": umilia Schlein con una frase

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mercoledì 19 agosto 2026
Giovanni Donzelli, "gli italiani non vanno in vacanza?": umilia Schlein con una frase

1' di lettura

"Ma qualcuno ha più rivisto Elly Schlein? No, perché chiusa la Camera dei deputati il 6 agosto è sparita. Nessuno l'ha più rivista in pubblico". Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, intervenendo a "Bar Italia", iniziativa del partito ad Alba Adriatica.

"Sono andato a curiosare sui suoi appuntamenti pubblici e ho visto che il primo appuntamento pubblico sarà il 6 settembre. Un mese intero in cui è sparita dai radar. Ora capisco che sia difficile fare opposizione alla Meloni e quindi non sapendo cosa inventare dice tanto vale me ne sto un mese in vacanza. Però ecco, almeno evitino poi dopo di arrivare a fare la pantomima, 'ah ma gli italiani non possono permettersi di andare in vacanza'", ha proseguito.

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"Poi chiediamo al Ministro del Turismo se gli italiani vanno in vacanza o no, ma sicuramente ci va Elly Schlein perché è sparita per un mese. Io nemmeno l'estate della maturità forse mi sono preso un mese di vacanza, però complimenti a Elly Schlein, beata lei. Se qualcuno ha visto Elly Schlein o qualcuno vuole ricordare alla sinistra che potrebbe essere anche militante, fa bene alla democrazia se stanno anche loro a fare qualche iniziativa. Se oltre a spargere odio a mani basse fanno anche un po' di politica, forse può essere utile per la democrazia", ha aggiunto Donzelli. 

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