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Milan, Rafa Leao via subito? Perché la chiave può essere Inzaghi

di Lorenzo Pastugliamercoledì 19 agosto 2026
Milan, Rafa Leao via subito? Perché la chiave può essere Inzaghi

2' di lettura

Il mercato del Milan non sembra ancora aver chiuso i battenti. Dopo una campagna acquisti da oltre 150 milioni di euro, i rossoneri continuano a muoversi sia in entrata sia in uscita, con Gerry Cardinale pronto a dare un’ultima accelerata. Un quadro che alimenta l’entusiasmo della tifoseria, anche se la Curva Sud continua a contestare la gestione della proprietà RedBird. Finora gli investimenti hanno portato a Milanello quattro giocatori: Gonçalo Ramos per 75 milioni, Gila per 30, Diawara per 3 e Diego Moreira per 45 più 20 di bonus. Sul fronte delle uscite, invece, gli incassi arrivati finora sono legati soprattutto alla precedente gestione, tra riscatti e bonus.

Il lavoro, però, non è concluso. Entro la settimana potrebbe arrivare un altro difensore: Tiago Gabriel del Lecce è in calo nelle preferenze, mentre resta molto complicata la pista che porta a Gonçalo Inácio dello Sporting. Entro la chiusura del mercato, inoltre, il Milan proverà a regalare ad Amorim un trequartista. Restano riservate le piste, con un sondaggio già fatto con il Real Madrid per Endrick (andato a vuoto) e per l’ex Brahim Diaz, senza però conferme. Molto dipenderà dalle cessioni. Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare Milanello: Rafa Leao, Nkunku, Tomori, Fofana, Ricci, Filippo Terracciano, Bondo, Gimenez ed Estupiñan.

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Il caso principale resta la punta portoghese. Cardinale è atteso a Milanello fra oggi e domani e potrebbe incontrarlo. Il Milan, partito da una richiesta di 60 milioni, ora ascolterebbe offerte da 40-45. Il Galatasaray si è fermato a 35 più bonus, mentre l’Al-Hilal di Simone Inzaghi potrebbe arrivare alla cifra richiesta, proponendo al giocatore un contratto da 15 milioni. Anche Nkunku cerca una soluzione, con Lipsia e Newcastle interessate. Il Como segue Ricci, ma punta al prestito con diritto, mentre Juventus, Lens e Rennes restano piste possibili rispettivamente per Fofana-Tomori e Bondo. Per Gimenez, infine, si tratta con il Porto, ma le condizioni non convincono il Milan.

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