Milan, Rafa Leao via subito? Perché la chiave può essere Inzaghi

Il mercato del Milan non sembra ancora aver chiuso i battenti. Dopo una campagna acquisti da oltre 150 milioni di euro, i rossoneri continuano a muoversi sia in entrata sia in uscita, con Gerry Cardinale pronto a dare un’ultima accelerata. Un quadro che alimenta l’entusiasmo della tifoseria, anche se la Curva Sud continua a contestare la gestione della proprietà RedBird. Finora gli investimenti hanno portato a Milanello quattro giocatori: Gonçalo Ramos per 75 milioni, Gila per 30, Diawara per 3 e Diego Moreira per 45 più 20 di bonus. Sul fronte delle uscite, invece, gli incassi arrivati finora sono legati soprattutto alla precedente gestione, tra riscatti e bonus.

Il lavoro, però, non è concluso. Entro la settimana potrebbe arrivare un altro difensore: Tiago Gabriel del Lecce è in calo nelle preferenze, mentre resta molto complicata la pista che porta a Gonçalo Inácio dello Sporting. Entro la chiusura del mercato, inoltre, il Milan proverà a regalare ad Amorim un trequartista. Restano riservate le piste, con un sondaggio già fatto con il Real Madrid per Endrick (andato a vuoto) e per l’ex Brahim Diaz, senza però conferme. Molto dipenderà dalle cessioni. Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare Milanello: Rafa Leao, Nkunku, Tomori, Fofana, Ricci, Filippo Terracciano, Bondo, Gimenez ed Estupiñan.