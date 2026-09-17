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TABOOLA RINNOVA E AMPLIA LA PARTNERSHIP CON EDITORIA ITALIA

La collaborazione, avviata nel 2024 con Il Giornale, si estende ora a tutto il gruppo editoriale. L’accordo prevede l’utilizzo delle soluzioni tecnologiche di Taboola per aumentare engagement, retention e ricavi sulle property digitali del gruppo
giovedì 17 settembre 2026
TABOOLA RINNOVA E AMPLIA LA PARTNERSHIP CON EDITORIA ITALIA

2' di lettura

 Taboola, (Nasdaq: TBLA), leader globale nel performance advertising su larga scala e membro di IAB Italia, rinnova il proprio accordo di collaborazione con Editoria Italia, estendendo a tutte le property digitali del gruppo una partnership avviata nel 2024 con IlGiornale.it e che da quest’anno coinvolge anche Liberoquotidiano.it, IlTempo.it e Monetaweb.it.

Con questo rinnovo, Taboola rafforza il proprio ruolo di trusted technology partner per Editoria Italia, affiancando il gruppo nel suo percorso di sviluppo attraverso soluzioni avanzate per la raccomandazione dei contenuti, la distribuzione delle notizie e l’analisi delle performance editoriali. Grazie a strumenti e tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, Taboola contribuirà a migliorare l’esperienza dei lettori, aumentare engagement e loyalty, ottimizzare la monetizzazione e generare nuove opportunità di crescita.

Tra gli strumenti messi a disposizione rientra Taboola Newsroom, la piattaforma di analisi editoriale che consente alle redazioni di monitorare in tempo reale le performance degli articoli, individuare i trend emergenti e analizzare le keyword più rilevanti in un determinato momento. Una soluzione pensata per aiutare i team editoriali a valorizzare i contenuti di maggiore interesse per i lettori e a prendere decisioni più rapide e informate. Inoltre, Editoria Italia potrà contare su diverse altre soluzioni come le notifiche push, per favorire la distribuzione tempestiva delle notizie su desktop e mobile, i formati Mid-Article, che permettono di integrare contenuti organici e sponsorizzati all’interno dell’esperienza di lettura, e Taboola Feed, il formato posizionato alla fine degli articoli che propone contenuti personalizzati e contribuisce ad aumentare la profondità della navigazione. “Siamo molto felici di rinnovare e ampliare la nostra collaborazione con Editoria Italia, un gruppo con cui abbiamo costruito una relazione solida e duratura fin dal 2024”, ha dichiarato Adam Singolda, CEO e fondatore di Taboola. “Il mercato editoriale italiano è ricco di realtà innovative, impegnate ogni giorno a costruire nuove forme di relazione con i propri lettori. È a loro che vogliamo parlare, puntando a essere il partner tecnologico di riferimento grazie a strumenti all’avanguardia e grande affidabilità”. “Il rinnovo di questa collaborazione si inserisce nel percorso di crescita digitale di Editoria Italia e conferma il valore di una partnership costruita nel tempo”, ha dichiarato Nicola Speroni Ceo di Editoria Italia. “Le soluzioni di Taboola ci hanno permesso  individuare nuove opportunità di sviluppo e di revenue. Estendere l’accordo a tutto il gruppo significa rafforzare ulteriormente questo percorso”. 

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