SETTEMBRE A TERME DE MONTEL: BELLEZZA E BENESSERE NEL RITMO DELLA CITTÀ

Bellezza, benessere e cura di sé attraversano il calendario milanese di settembre, segnato da due appuntamenti che coinvolgono la città e ne raccontano l’identità contemporanea: la Milano Beauty Week, dal 16 al 20 settembre, e la Milano Fashion Week, dal 22 al 28 settembre. In questo contesto si inserisce perfettamente Terme De Montel Milano, un’esperienza di benessere a 360° che coniuga le proprietà dell’acqua termale, il recupero di un importante patrimonio architettonico, l’heritage di Terme di Saturnia e una presenza sempre in linea con tutto ciò che anima la città. Il messaggio promosso dalla Milano Beauty Week - la bellezza e la cosmesi come elementi essenziali della cura personale, dell’autostima e della qualità della vita quotidiana - trova una naturale corrispondenza nella concezione di benessere di Terme De Montel.

Un luogo in cui la cura di sé non rappresenta un gesto occasionale, ma diventa parte di una cultura più ampia, fondata sull’ascolto del corpo, sulla prevenzione e sulla ricerca di un equilibrio psicofisico. Nel cuore di Milano, la sorgente urbana offre uno spazio in cui rallentare il ritmo e passare dalla frenesia metropolitana a una dimensione più consapevole. L’acqua termale, le aree verdi, il calore e le ritualità guidate compongono una sequenza di esperienze che accompagna progressivamente verso il recupero delle energie. È soprattutto nelle Cerimonie di Benessere che questa filosofia prende forma: un palinsesto di rituali, pratiche e momenti guidati che trasforma la permanenza alle terme in un percorso scandito dall’attenzione per sé. Una visione che riconosce il benessere come esperienza complessiva e quotidiana, nella quale la bellezza è anche espressione di equilibrio, vitalità e consapevolezza. In occasione della Milano Fashion Week, questa vocazione si traduce in “The Fashion Reset”, il programma in calendario dal 25 al 27 settembre, pensato per chi vive il ritmo intenso delle giornate dedicate alla moda.

Un fine settimana rivolto al recupero delle energie, con mini trattamenti express, rituali del tè accompagnati da esercizi di respirazione e meditazione, sessioni di Yoga Nidra e Aufguss Show ispirati al mondo fashion. Tra le proposte anche Fashion Week Detox, uno speciale massaggio drenante e rivitalizzante di 25 minuti dedicato a gambe e piedi. Il trattamento è studiato per riattivare la circolazione, favorire il drenaggio dei liquidi, contrastare la sensazione di gonfiore e restituire leggerezza dopo molte ore trascorse in piedi o sui tacchi. Con “The Fashion Reset” Terme De Montel interpreta la settimana della moda da una prospettiva complementare: al dinamismo degli appuntamenti, delle passerelle e degli eventi cittadini affianca uno spazio dedicato alla rigenerazione. Un invito a recuperare il proprio ritmo e a riconoscere nella cura di sé una componente essenziale dello stile e del vivere contemporaneo.