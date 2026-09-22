Acea partecipa alla European Water Academy in qualità di Primo Champion. Acea accoglie con favore questa importante iniziativa della Commissione Europea, sviluppata nell'ambito della European Water Resilience Strategy, ed è onorata di contribuire all'Academy fin dalla sua primissima fase. Crediamo fermamente che il rafforzamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità professionali sia essenziale per affrontare le sfide del settore idrico europeo e per sostenere la transizione verso servizi idrici più resilienti, sostenibili e innovativi.

In qualità di principale operatore di infrastrutture idriche in Italia, Acea investe da tempo nell'istruzione, nella formazione professionale e nel trasferimento di competenze. Attraverso i propri programmi di formazione aziendale e le collaborazioni con università, business school ed enti di ricerca, l'Azienda promuove lo sviluppo continuo di competenze tecniche, gestionali e di leadership lungo l'intera catena del valore dell'acqua.

Nell'ambito della European Water Academy, Acea è lieta di contribuire con le seguenti attività di sviluppo delle competenze:

Executive Master in Water Management (Italiano e Inglese) – un programma executive sviluppato con 24ORE Business School, pensato per professionisti del settore idrico, manager e specialisti tecnici, focalizzato su servizi idrici integrati, sostenibilità, trasformazione digitale, innovazione, gestione degli asset ed evoluzioni normative. A partire da gennaio 2027.

Learning Path: Water Treatment, Water Quality and Environmental Sustainability (Italiano) – un programma di formazione tecnica per formatori interni ed esperti di materia sui temi del trattamento delle acque, della qualità dell'acqua, della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare e dei contaminanti emergenti. A partire da gennaio 2027.

Learning Path: Water Networks, Infrastructure and Operational Excellence (Italiano) – un programma dedicato alla gestione delle infrastrutture idriche, all'asset management, all'eccellenza operativa e alla qualità del servizio, rivolto a istruttori interni ed esperti tecnici. A partire da gennaio 2027.

Le forme dell'acqua (Italiano) – una serie di cicli formativi multidisciplinari che riunisce esperti internazionali e professionisti Acea per esplorare gli aspetti strategici, ambientali, tecnologici e normativi del settore idrico. Il programma si svolgerà da settembre 2026 a luglio 2027.

Water Education (Italiano) – un'iniziativa educativa volta a promuovere la consapevolezza e la sostenibilità idrica tra gli studenti delle scuole superiori attraverso contenuti di e-learning e il coinvolgimento degli esperti Acea. Il programma prenderà il via a gennaio 2027.

Post-graduate Water Education (Italiano) – attività a supporto di studenti post-laurea e dottorandi attraverso progetti di tesi, tirocini di ricerca e collaborazioni con università e programmi di ricerca. L'iniziativa è attualmente in corso.

Acea è orgogliosa di contribuire con queste iniziative al portfolio iniziale della European Water Academy e desidera sostenere attivamente il suo sviluppo futuro. Vediamo in questa collaborazione una preziosa opportunità per favorire lo scambio di conoscenze, rafforzare la cooperazione europea e promuovere l'eccellenza nel capacity building per il settore idrico.