Da Esselunga una sneaker in edizione limitata per i lovers

Una versione esclusiva dell’iconica adidas Grand Court 3.0, da domani disponibile solo su www.esselunga.it È tempo di Milano Fashion Week e, nella settimana più cool di settembre, ogni occasione si trasforma in un'opportunità per mostrare il proprio Shopping Attitude: per strada, in ufficio, all'aperitivo, ma anche tra le corsie del supermercato, perché lo stile non conosce luoghi né etichette. Da questa idea nasce la collaborazione tra Esselunga e adidas, che presentano una speciale reinterpretazione dell’iconica sneaker adidas Grand Court 3.0, pensata per accompagnare gli Esse Lovers – e non solo – in ogni momento della giornata, unendo comfort, unicità e stile.

Disponibile da domani, 22 settembre, esclusivamente online su esselunga.it - con spedizione gratuita in tutta Italia -, la sneaker si distingue per il suo design versatile e senza tempo, caratterizzato da linee classiche e un comfort garantito dalla soletta Cloudfoam, che offre morbidezza a ogni passo. In questa edizione speciale, di soli 3.000 paia, il modello si arricchisce di alcuni dettagli esclusivi: la sneaker presenta il logo Esselunga e un lace tag coordinato mentre, all’interno della confezione, sono inclusi lacci e soletta brandizzata, per una completa personalizzazione.

Una limited edition in vendita al costo di 85,00 euro, fino a esaurimento scorte, dedicata a tutti gli amanti dello stile e a chi desidera indossare un prodotto iconico. Attraverso questa iniziativa, inoltre, Esselunga sostiene il programma AYA – Adolescents & Young Adults di Humanitas, coordinato dalla dott.ssa Alexia Bertuzzi. Uno dei primi progetti nati in Italia per rispondere ai bisogni clinici, psicologici e sociali dei giovani tra i 16 e i 39 anni che stanno affrontando una malattia onco-ematologica. In questa fascia d’età, che si colloca tra il mondo dell’Oncologia pediatrica e quella dell’adulto, una diagnosi di tumore interrompe il percorso fisiologico di crescita a livello personale, scolastico, lavorativo e sociale.