LO STORICO MARCHIO VERONESE FERROLI RINNOVA LA PROPRIA IDENTITÀ DI BRAND E PRESENTA AQUAOPTI, IL PRIMO PRODOTTO DEL NUOVO CORSO

Il Gruppo, fondato nel 1955 a San Bonifacio (VR) e presente con stabilimenti, filiali e partner in 10 Paesi, rinnova logo, palette e linguaggio restando fedele alle proprie radici. È il primo passo di un piano che porterà a un'esperienza cliente e di prodotto sempre più integrata e completa.

San Bonifacio (Verona). Ferroli, una delle realtà industriali più radicate nel territorio scaligero e tra i principali gruppi europei nel settore del riscaldamento, della climatizzazione e della produzione di acqua calda sanitaria, presenta oggi la nuova identità di brand: nuovo logo, palette, tipografia, fotografia e tono di voce, in debutto simultaneo sul sito corporate ferroligroup.com e sul sito italiano ferroli.com

All'origine del nuovo logo c'è un tratto di matita. La linea prende forma a poco a poco: metafora di un'azienda che disegna il proprio futuro a partire dalle proprie radici. Il segno è più pulito e contemporaneo, pensato per restare leggibile tanto su uno smartphone quanto sull'insegna di uno stabilimento. Insieme al logo evolvono la palette cromatica, la tipografia, il linguaggio fotografico e un tono di comunicazione più diretto, sintetizzato nel nuovo claim internazionale: «Feel well. Live inspired.» a conferma della centralità del benessere delle persone e di un impegno che da sempre ispira le scelte del Gruppo.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il primo passo concreto di questa evoluzione riguarda i siti web: il sito corporate ferroligroup.com e i siti ferroli.com dei singoli paesi, riprogettati con un'architettura comune a tutti i mercati e con contenuti declinati localmente. Sulla nuova piattaforma vengono presentati anche i primi prodotti del nuovo corso: AQUAOPTI, lo scaldacqua a pompa di calore, e le innovative app della famiglia FEEL.

È proprio AQUAOPTI a introdurre il nuovo Family Design per la nuova gamma di scaldacqua a pompa di calore, la soluzione per la produzione di acqua calda sanitaria: quattro modelli da 100 e da 150 litri in versione murale, 200 e 260 a basamento. Tutti con refrigerante R290 a ridotto impatto ambientale (GWP inferiore a 1) e classe energetica A+, capaci di raggiungere i 62 °C in sola pompa di calore e di funzionare con temperature esterne dell’aria comprese tra

−10 e +43 °C.

Sul fronte professionale, la possibilità di collegare fino a 8 unità a basamento in cascata permette di garantire comfort continuo e disponibilità costante di acqua calda sanitaria per rispondere anche alle applicazioni più esigenti; su quello domestico, l’attenzione al comfort acustico, l'integrazione con il solare termico e il fotovoltaico e il controllo da smartphone attraverso l’app della famiglia FEEL rendono il comfort quotidiano più semplice, connesso e personalizzabile.

UN'IDENTITÀ GLOBALE, CON IL CUORE A SAN BONIFACIO

Il quartier generale veronese resta il punto di riferimento del Gruppo: qui hanno sede la direzione e parte della produzione, e da qui ha preso avvio il percorso di rinnovamento del brand. Un radicamento che il Gruppo rivendica come parte integrante della propria identità: la stessa cultura industriale del territorio veneto, fatta di manifattura, precisione e innovazione che negli ultimi settant'anni ha portato Ferroli a diventare un riferimento del settore ben oltre i confini nazionali.

Il percorso di rinnovamento si inserisce in continuità con la storia dell’azienda, come naturale evoluzione del brand a partire dal suo DNA. Ferroli è un marchio del settore HVAC riconosciuto in Italia e sui mercati internazionali, dove è presente da decenni con stabilimenti produttivi, filiali commerciali e reti di partner: un patrimonio di fiducia costruito da generazioni di installatori e famiglie, che la nuova identità non sostituisce ma porta avanti.

L'evoluzione del marchio nasce da una visione che il Gruppo ha formalizzato negli ultimi mesi: fornire soluzioni di riscaldamento e raffrescamento accessibili, capaci di favorire una transizione energetica efficiente negli edifici e di rendere il benessere alla portata di tutti.

Una visione che sposta l'accento dal prodotto tecnico venduto attraverso la filiera al comfort quotidiano di chi vive gli spazi: efficienza, affidabilità e semplicità di utilizzo.

Tecnologia, servizi e connettività mettono il brand a diretto contatto con un consumatore finale sempre più attento, che vuole capire, confrontare e scegliere in prima persona, in un mercato in cui i prodotti tendono ad assomigliarsi tra loro.

«In un mercato sempre più affollato, dove le differenze tendono a ridursi, la capacità di distinguersi diventa la chiave per essere sempre più riconoscibili», spiega Luca Magnotta, Chief Sales and Marketing Officer del Gruppo Ferroli. «Ci siamo chiesti se la Ferroli che stiamo costruendo fosse davvero rappresentata dal modo in cui si presentava. Un'identità forte è il modo più concreto per restare al fianco di chi, ogni giorno, sceglie Ferroli. Da oggi Ferroli parla con una sola voce, ovunque: nel digitale, nei prodotti, nei servizi e nelle relazioni. Il nuovo volto del brand trova nel logo la sua sintesi più immediata, ma sono i clienti che ogni giorno ci scelgono a dare a Ferroli il suo volto più autentico».

Da qui la scelta di un'identità più distintiva, costruita su tre valori: versatilità, intesa come vicinanza a chi lavora sul campo; passione, nel senso di relazioni durature e affidabili; orientamento al futuro, come protagonisti di un settore in piena trasformazione.

UN PERCORSO COSTRUITO PRIMA DI TUTTO INTERNAMENTE

La nuova immagine corporate è stata svelata in anteprima ai dipendenti durante "Ferroli Beyond", un evento tenutosi a giugno che ha riunito circa 450 persone. In quell'occasione ha preso forma l'ambizione di una "One Company": un Gruppo che connette persone, marchi e Paesi sotto un'unica identità e parla al mondo con una sola voce.

«Il mercato si muove, i bisogni dei clienti cambiano, le tecnologie evolvono e noi stiamo accelerando», afferma Antonio Recinella, Chief Executive Officer del Gruppo Ferroli. «Un'azienda che evolve ha bisogno di un linguaggio che renda chiaro a tutti, dentro e fuori, chi siamo diventati.

Quello che presentiamo ora non è solo un nuovo logo ma lo spirito e l'attitudine con cui Ferroli vive ogni giorno e guarda il futuro, orgoglioso dei suoi settant'anni di storia».