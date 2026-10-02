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Dritto e rovescio, Bignami sbotta con Ricci: "Non governerete mai più!"

di Roberto Tortoravenerdì 2 ottobre 2026
Dritto e rovescio, Bignami sbotta con Ricci: "Non governerete mai più!"

2' di lettura

Scontro acceso a Dritto e Rovescio tra Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e Matteo Ricci, europarlamentare del Pd e attualmente vicepresidente della Commissione Trasporti e Turismo.

Durante il programma d’approfondimento di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, infatti, si discute di caro benzina e di concorrenza tra le compagnie per cercare la miglior offerta. Il self è salito a oltre 2,10 euro al litro e il diesel oltre 2,30 euro, spingendo il governo a chiedere alle compagnie di calmierare i prezzi. È partita così una sorta di gara al ribasso: dopo Eni e IP, si sono aggiunte Q8 e Tamoil, con tetti o sconti alla pompa.

Bignami, per questo rincaro dei prezzi, accusa la sinistra di aver attuato politiche deleterie: “Voi siete ideologici: la situazione in cui oggi ci troviamo è conseguenza delle scelte green di distruzione delle nostre raffinerie, estrazioni e trivellazioni. Paghiamo le colpe vostre, lasciate lavorare il governo che rimedierà”.

Ricci, allora, chiama il governo a una presa di coscienza: “Vorrei sapere quanti anni di governo devono passare per prendervi qualche responsabilità”. Bignami, allora, di fronte alle argomentazioni deboli dell’avversario dell’opposizione, lancia una profezia funesta: “Per quanto mi riguarda al governo non ci tornerete mai più! Non vi votano mai”.

Ricci replica parlando di elezioni: “Per fortuna Bignami in Italia ancora c'è la democrazia e voterà il popolo, non decidi tu”. Bignami, allora, stuzzica l’avversario ricordando i governi di larghe intese del passato: “La democrazia, quando uno vota, fa sì che l'eletto vada al governo, quando uno non vota si ritrova voi al governo senza avervi votato”. Ricci prova a essere ottimista: “Poi vedremo, magari finirà come con il referendum qualche mese fa”. Per calmare gli animi, allora, interviene il padrone di casa, Del Debbio: “Vedremo, abbiamo tempo, c'è ancora tanto da camminare in questa campagna elettorale”.

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