Piazzapulita, "ti candidi in politica?": Francesca Albanese gela Formigli

A Piazzapulita, su La7, ospite in collegamento con Corrado Formigli c'è Francesca Albanese, la famosa e contestatissima relatrice speciale delle Nazioni unite per i territori palestinesi diventata di fatto negli ultimi mesi uno dei punti di riferimento internazionali della galassia pro-Pal e anti-Israele, grazie a condanne a senso unico su quanto sta accadendo dall'8 ottobre 2023 a Gaza e Palestina, silenzi su Hamas e prese di posizioni talmente radicali da risultare spesso parossistiche.

Formigli le domanda a bruciapelo: "Sta per cambiare il segretario dell'Onu, con cui lei ha avuto un rapporto. Continuerà a svolgere il ruolo di relatrice speciale delle Nazioni Unite o si candiderà in politica?". Sorriso sardonico e risposta stringata: "Continuerò a svolgere questo ruolo". Nessun dubbio, almeno per il momento. Ma siamo appena agli albori della campagna elettorale e mai dire mai, visto la corte serrata che le hanno già fatto e che potrebbero continuare a fare i partiti più in linea con i suoi diktat, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.