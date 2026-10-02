Piazzapulita, "ti candidi in politica?": Francesca Albanese gela Formigli

A Piazzapulita, su La7, ospite in collegamento con Corrado Formigli c'è Francesca Albanese, la famosa e contestatissima relatrice speciale delle Nazioni unite per i territori palestinesi diventata di fatto negli ultimi mesi uno dei punti di riferimento internazionali della galassia pro-Pal e anti-Israele, grazie a condanne a senso unico su quanto sta accadendo dall'8 ottobre 2023 a Gaza e Palestina, silenzi su Hamas e prese di posizioni talmente radicali da risultare spesso parossistiche.
Formigli le domanda a bruciapelo: "Sta per cambiare il segretario dell'Onu, con cui lei ha avuto un rapporto. Continuerà a svolgere il ruolo di relatrice speciale delle Nazioni Unite o si candiderà in politica?". Sorriso sardonico e risposta stringata: "Continuerò a svolgere questo ruolo". Nessun dubbio, almeno per il momento. Ma siamo appena agli albori della campagna elettorale e mai dire mai, visto la corte serrata che le hanno già fatto e che potrebbero continuare a fare i partiti più in linea con i suoi diktat, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.
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In trasmissione, Albanese sostiene quindi le stesse tesi già sciorinate pochi minuti prima durante un collegamento video con l'iniziativa "Il coraggio della pace" a Sesto Fiorentino. La "reazione scomposta" registrata in Israele contro il film documentario Naza, pellicola vietata nel Paese, "è una rivelazione per tutti quelli che pensano a Israele come uno Stato normale", ed "è tipico di chi ha la coscienza sporca, perché lo sanno che cosa hanno fatto".
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"Non è possibile che non sappiano - ha proseguito - non l'hanno voluto prendere in considerazione. Certo, sarà una macchia imperitura per lo Stato di Israele, e non solo, per tutti coloro che lo supportano. Io sentivo poco tempo fa un dibattito sul ddl che chiamiamo erroneamente ddl Antisemitismo, quello è un ddl che proibisce la critica allo Stato di Israele, e mi rendo conto che davvero sembra che tanti e tante non lo conoscano in Italia, è uno Stato in cui vige l'apartheid nei confronti dei palestinesi".
Francesca Albanese a Piazzapulita, guarda qui il video di La7