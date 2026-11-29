A Città di Castello è già Natale. Presepi da tutta Italia e dal mondo, associazioni e le principali scuole del settore per la XXV° edizione della Mostra Internazionale di Arte Presepiale, in programma fino al 10 Gennaio 2027, (da mercoledi alla domenica, festivi e prefestivi dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30) in una location unica, la cripta della basilica cattedrale, 500metri quadrati di storia plurisecolare che custodiscono i corpi dei patroni Florido e Amanzio, insieme alle reliquie di San Crescenziano (III sec.). Quella di Città di Castello, in provincia di Perugia, è fra le prime rassegne in Italia per numero di espositori, 75 ed oltre 160 presepi, autentiche opere monumentali e nuove creazioni che portano la firma dei migliori maestri artisti e artigiani. In rappresentanza delle scuole più importanti infatti, sono presenti le associazioni storiche come quelle di Napoli, Avellino con un’ampia rassegna di gradi opere, di Aprilia, di Monte Porzio Catone, con un monumentale presepe. Si possono ammirare i magnifici lavori degli artisti Filippo Ferrandu di Albano Laziale come di Vittorio Anastasia di Avellino con grandi presepi popolari. Da segnalare la sezione internazionale con opere provenienti da diverse nazioni a cura dall’Associazione Natale nel Mondo con il tema “un Natale da favola”, che si ispira alle famiglie e ai più piccoli. Ed ancora fra le navate della suggestiva cripta inferiore della cattedrale è proposto un monumentale presepe in movimento proveniente da Penna in Teverina, “scuola umbra” con altri due presepi meccanici di dimensioni minori.

Esposizioni e vere e proprie opere d’arte che toccano anche problemi e tematiche con riflessioni attuali come ad esempio il cambiamento climatico, accoglienza, solidarietà, inclusione e famiglia. Di particolare suggestione il presepe realizzato da Marcello Barbarossa, dedicato “a tutti i bambini del mondo”: la natività e la speranza della vita e della pace fra le rovine di un quartiere distrutto dalle bombe e della guerra. Dedicato a tutti i piccoli che soffrono: che la loro innocenza diventi forza e futuro. Nell’anno che celebra gli 800 anni dalla nascita di San Francesco, non potevano mancare alcune opere che ripercorrono la sua Santa vita: e proprio per sottolineare questo grande evento verrà allestito presso la sede della Giunta regionale dell’Umbria a Palazzo Donini di Perugia, un monumentale presepe dedicato a San Francesco. A seguire in vetrina le opere di Marco Bonechi, Romano Dini, Pier Giorgio Poeta, Riccardo Fioretti per citarne alcuni, insieme all’accademia di arte presepiale di Monteprandone che presenta preziosi diorami e poi alcuni prestigiosi autori, pittori, scultori, maestri indiscussi con realizzazioni di rara bellezza.

Opere provenienti dal Veneto con i fratelli Missaglia e Valter Contin, dal Lazio con Danilo Campagna e Roberto Spaziani, il Museo del Presepe di Frassinelle (RO). Per sottolineare l’importante traguardo dei venticinque anni della rassegna, sono ospitate delle opere dello scultore Felice Tagliaferri di Cesena, che con parole sue dice tutto: “privato della vista, ho scelto di non rinunciare allo sguardo, ma di reinventarlo attraverso le mani, che per me sono occhi pazienti, curiosi, instancabili. Una sezione straordinaria ed emozionante”. Artista e scultore non vedente, Felice Tagliaferri è un punto di riferimento internazionale della scultura contemporanea e un pilastro fondamentale nell’impegno per la fruibilità universale dell’arte. In mostra, la “Sacra Famiglia” rappresenta la perfetta sintesi di questa visione. In quest’opera, che si riallaccia alla sensibilità dell’arte presepiale, Tagliaferri compie una scelta iconografica che si fa simbolo supremo dell’accessibilità totale che guida l’intera sua produzione. Lancia così un messaggio universale: la bellezza, la sacralità e l’arte non conoscono barriere ed esclusioni, ma appartengono intimamente a ogni essere umano. In questa interpretazione della Natività, Felice Tagliaferri traspone i valori dell’arte sociale nell’arte sacra. Scegliendo di raffigurare Gesù Bambino con i tratti della sindrome di down, eleva l’opera a emblema di inclusione assoluta. Abbattendo ogni canone convenzionale, l’artista dimostra che la sacralità risiede nell’autenticità della vita in ogni sua forma. La scultura diventa spazio di condivisione tattile e narrazione comunitaria, espressione che si allaccia alla tradizione come teatro plastico dell’inclusione. La prestigiosa rassegna si distingue dunque anche per la sua fruibilità, un percorso senza barriere a portata di tutti con particolare riguardo ai non vedenti. All’ingresso, infatti, è collocata un’opera realizzata da Fabio Coletta (Presidente della Cooperativa Sociale “Handy Sistems”) con accanto un pannello tattile dove in linguaggio “braille” viene descritta in sintesi la mostra. Accanto ai presepi e opere d’arte anche una raccolta inedita di “santini” di epoche diverse, collezione frutto di una lunga e appassionata ricerca nei mercatini di tutto il mondo del compianto maestro, Sandro Epi, socio dell’associazione che organizza la rassegna. La mostra è ideata ed organizzata dall’associazione Amici del Presepio “Gualtiero Angelini” di Città di Castello, con il sostegno del comune di Città di Castello, della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio di Citta’ di Castello, Camera di Commercio di Perugia, ed è oramai riconosciuta come una tra le manifestazioni più prestigiose e qualificate a livello nazionale ed internazionale.

”La finalità della manifestazione – come è stato sottolineato oggi in occasione della anteprima alla stampa ed inaugurazione successiva, da Lucio Ciarabelli e Claudio Conti, rispettivamente, presidente e vice dell’Associazione Amici del Presepio “Gualtiero Angelini”, affiancati dalla presidente della giunta regionale dell’Umbria, Stefania Proietti, dal sindaco Luca Secondi, dal presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, dal presidente del consiglio comunale, Luciano Bacchetta, dagli assessori comunali,Giuseppe Bernicchi, Letizia Guerri, Michela Botteghi e Benedetta Calagreti e dal vicario della diocesi di Città di Castello, don Andrea Czortek, alla presenza dei parlamentari, Emma Pavanelli, unitamente al consigliere regionale, Letizia Michelini, amministratori locali e forze dell’ordine - è quello da una parte di proporre quanto di bello e nuovo ci sia di opere presepistiche in Italia e all’estero e poi dall’altra di valorizzare l’artigianato e le peculiarità artistiche nella nostra regione e promuovere l’Alta Valle del Tevere incentivando la presenza di turisti e visitatori”. “Sarà la undicesima edizione senza Gualtiero Angelini che ricorderemo, dopo la sua prematura scomparsa, colui che insieme ad altri appassionati del presepe inventò e fù il motore propulsore di questa bellissima manifestazione e come per l’anno passato gli daremo il giusto tributo dedicandogli una sezione all’interno della mostra. Grazie al vescovo, Luciano Paolucci Bedini per aver concesso anche per questa edizione la Cripta del Duomo, luogo unico e suggestivo di assoluto rilievo e valore simbolico”. Storia e tradizione sotto l’albero di Natale sono impreziosite dalla presenza accanto alla cattedrale, del suo campanile cilindrico, 43 metri di altezza con un diametro medio di 7 metri con spessore medio della muratura di 1 metro, uno dei rari esempi di struttura cilindrica che lo rende particolare, caratteristico ed assolutamente inconfondibile. “Mi auguro che chi visiterà questa mostra - ha scritto in un messaggio il vescovo Luciano Paolucci Bedini condiviso dal vicario generale don Andrea Czortek - possa lasciarsi sorprendere dalla bellezza e dalla semplicità del presepe. Nell’anno dell’ottavo centenario della morte di san Francesco, vorrei che imparassimo da lui a guardare il Bambino di Betlemme con gli occhi del cuore, riscoprendo la tenerezza di Dio e quel desiderio di pace, di fraternità e di speranza che tutti ci portiamo dentro e di cui il mondo ha tanto bisogno”. Parole di compiacimento e plauso agli organizzatori della prestigiosa rassegna nell’intervento della presidente della giunta regionale dell’Umbria, Stefania Proietti: “rivolgo un sentito ringraziamento agli organizzatori, all’Associazione Amici del Presepe, all’amministrazione comunale di Città di Castello, alla diocesi e a tutti i maestri presepisti che, con la loro passione, mantengono viva una forma d’arte che sa parlare al cuore di persone di ogni età e provenienza. La Regione Umbria – ha concluso la presidente - sostiene con orgoglio ed entusiasmo eventi di così alto valore, capaci di valorizzare il nostro patrimonio culturale, promuovere un turismo attento e consapevole e rafforzare il senso di comunità. Invito cittadini e visitatori a lasciarsi incantare dalla magia di questa rassegna unica, che trasforma Città di Castello nella capitale della tradizione natalizia.”

Il sindaco, Luca Secondi, gli assessori, Letizia Guerri e Michela Botteghi, hanno sottolineato come “il progetto racchiuso all’interno della rassegna, di ampio respiro culturale, reso possibile dagli ‘Amici del presepio’ con il Presidente, il cavalier Lucio Ciarabelli in testa ed il responsabile della mostra, Claudio Conti, riteniamo con orgoglio che è focalizzato sul panorama nazionale del genere presepiale e sul clima della città. Rinascimento e Contemporaneità, con cui da tempo stiamo proiettando l’immagine e le eccellenze del territorio, trova i principali attrattori nel patrimonio artistico e architettonico, connotandoci come meta d’arte. In oltre due decenni, la mostra internazionale di arte presepiale diffonde sempre di più la passione per questo simbolo universale della devozione popolare, arricchendo il calendario cittadino di eventi e manifestazioni.”