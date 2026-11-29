«Esprimo la mia solidarietà al ministro Eugenia Roccella per i ripugnanti cori, intonati durante il corteo di Non Una di Meno, a Roma, che hanno oltraggiato la memoria del marito tragicamente scomparso.

E queste sarebbero le paladine della non violenza? L’aspetto ancora più vergognoso è che simili manifestazioni di odio arrivino proprio da altre donne.

Deridere il dolore di una persona perché non se ne condividono le idee politiche è indice di una meschinità morale sconcertante. Altro che cultura del rispetto: siamo di fronte alla più becera espressione dell’intolleranza ideologica. Considero questo episodio davvero squallido». Lo dichiara Simona Renata Baldassarre, Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile