“Contestare un Ministro è legittimo. Sfruttare la morte di suo marito per offenderla è un atto miserabile. Non è dissenso, non è protesta: è sciacallaggio sul dolore di una donna.

E che sia accaduto durante una manifestazione contro la violenza sulle donne rende tutto persino più indecente. Il rispetto delle donne non può essere una prerogativa riservata a quelle che la pensano come noi. Questa ipocrisia è intollerabile.

Quando si arriva a usare il dolore e il lutto di una persona come arma politica, non si è più nel campo del confronto, ma in quello della miseria umana.

A Eugenia Roccella va tutta la mia solidarietà e vicinanza". Così il Ministro GuidoCrosetto