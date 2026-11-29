Il ministro della Difesa Guido Crosetto sarà il protagonista della seconda puntata di «XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro», il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, in onda domani, lunedì 30 novembre, in seconda serata su Rai 1. Un’intervista a tutto campo che promette di affrontare alcuni dei dossier più delicati dell’attualità internazionale, a partire dalle nuove sfide della sicurezza.

Il colloquio con Crosetto arriva in una giornata particolarmente significativa per il ministro, impegnato proprio lunedì nella riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Sul tavolo dell’intervista ci saranno la situazione internazionale, le tensioni geopolitiche e soprattutto le minacce alla sicurezza, con un’attenzione particolare al fronte della guerra cibernetica e agli attacchi informatici. Un confronto che si inserisce in una fase internazionale complessa, nella quale la difesa nazionale è sempre più chiamata a misurarsi con scenari in continua evoluzione.

La puntata allargherà poi lo sguardo agli equilibri politici europei, con un approfondimento sulle elezioni in Spagna e sul vertice tra Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, previsto anch’esso per lunedì.

Tra i temi più delicati ci sarà anche il suicidio di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e già direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, proprio nel giorno dei suoi funerali a Roma. Una vicenda che ha profondamente scosso il mondo istituzionale e politico e che continua a sollevare interrogativi. A discuterne con Giorgino saranno Giovanni Orsina, professore di Storia contemporanea alla Luiss ed editorialista de La Stampa, e Alessia Melcangi, docente di Geopolitica e storia del Mediterraneo e del Medio Oriente alla Sapienza e ricercatrice associata dell’ISPI.

Nella sezione conclusiva del programma, dedicata allo spettacolo, Francesco Giorgino intervisterà Rosita Celentano, una delle figlie del Molleggiato, percorso di una donna che ha cercato di costruire una propria identità artistica all’interno di una famiglia che ha segnato la storia della musica e della televisione italiana.

Ad accompagnare il confronto ci sarà A.I.DA, l’assistente vocale realizzata con l’intelligenza artificiale, chiamata a dialogare con Giorgino per presentare dati, mappe e risultati di ricerche verificate dalla redazione. Coinvolti anche i ragazzi della Generazione Z, che potranno rivolgere direttamente le proprie domande agli ospiti ed esprimere in tempo reale le proprie opinioni sui temi affrontati.

La seconda puntata del programma di approfondimento di Rai1 arriva dopo un esordio incoraggiante: la prima parte del debutto di XXI Secolo ha infatti raccolto il 12,6% di share, con oltre un milione e 200mila telespettatori.