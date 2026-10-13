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CalendEsercito 2027: "I volti dell’Esercito”

Un’opera fotografica che racconta i soldati pronti ad operare per la Difesa del Paese
martedì 13 ottobre 2026
CalendEsercito 2027: "I volti dell’Esercito”

2' di lettura

Oggi, presso la Biblioteca Militare Centrale di Palazzo Esercito, è stato presentato il CalendEsercito 2027, dedicato al tema "I volti dell’Esercito".
 
L’evento, moderato dal Defence Correspondant de La Repubblica, Gianluca Di Feo, ha visto la partecipazione del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e di numerose autorità civili, militari e religiose.
 
Il tema prescelto, “I volti dell’Esercito” ha l’obiettivo di raccontare la Forza Armata attraverso immagini d’impatto, colte in situazioni reali per accrescere l’autenticità e la forza emotiva del racconto visivo. È un calendario fotografico nel quale uomini e donne in uniforme sono ritratti durante attività addestrative e operative condotte tramite l’impiego di nuove tecnologie.
 
“Nel segno della continuità con il Calendario 2026, dal tema “Lo giuro”, dedichiamo l’edizione del 2027 ai “Volti dell’Esercito”. La scelta di raccontare l’Esercito attraverso i volti dei suoi Soldati e le loro esperienze nasce da una certezza: il fattore umano rappresenta il cuore pulsante della Forza Armata. Più la tecnologia accelera, più il ruolo dell’uomo diventa determinante per le nuove esigenze di deterrenza e difesa del Paese. In un mondo dominato da sistemi sempre più avanzati e dall’Intelligenza Artificiale, il Soldato, con le sue competenze, la sua motivazione e, soprattutto, i suoi valori, resta l’arma più forte, più sicura e più efficace. Sono infatti i valori che definiscono l’identità del Soldato: disciplina, onore e amor di Patria, consacrati nel Giuramento, sono i pilastri che restano saldi mentre tutto si trasforma”, queste le parole del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello in un passaggio durante l’evento di presentazione. 
 
Il CalendEsercito 2027 realizza un percorso narrativo in un’opera editoriale nella quale la centralità dell’uomo emerge nel contesto in cui le nuove tecnologie rivestono un ruolo determinante. Il “volto” dell’Esercito è inteso in senso estensivo, non solo quindi primi piani di soldati, ma competenze, impieghi e contesti dove militari e tecnologie interagiscono.
 
Tra i relatori anche l’Ingegner Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo e il Professor Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di “Relazioni Internazionali” nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica di Milano e accademico dei Lincei.
 
Tra le molteplicità degli impieghi della Forza Armata, il CalendEsercito 2027 vuole evidenziare la prontezza operativa, la dimensione internazionale, l’integrazione fra trasformazione e tradizione e ovviamente i valori fondanti dell’Esercito.
 
La trentesima edizione del calendario dell’Esercito, licenziata da Difesa Servizi (partecipata del Ministero della Difesa) e realizzata grazie alla collaborazione con i partner istituzionali Leonardo S.p.A., IDV (Iveco Defence Vehicles), Rheinmetall, Beretta Defense Technologies e Vittoria Assicurazioni, potrà essere acquistata presso i punti vendita di Giunti Editore.

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