ABRUZZO LONGEVITY FORUM, LA PRIMA GIORNATA: PREVENZIONE, MOVIMENTO E SALUTE PER VIVERE PIÙ A LUNGO E MEGLIO

Prevenzione, attività fisica, salute muscolare, longevità femminile, salute del cervello e prevenzione delle infezioni sono stati alcuni dei temi al centro della prima giornata dell’ Abruzzo Longevity Forum , in corso all’Aurum di Pescara. I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali del Sindaco di Pescara Carlo Masci e del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, con la conduzione della giornalista professionista Vira Carbone. Carlo Masci ha richiamato il ruolo sempre più importante della popolazione anziana nella vita cittadina, ricordando le numerose realtà di socialità e partecipazione, dall’Università della Terza Età ai centri sociali, fino alle occasioni di incontro con cittadini longevi e ancora pienamente attivi nella comunità. Marco Marsilio ha richiamato i dati sulla longevità regionale, sottolineando come, secondo i dati Istat 2024, in Abruzzo la speranza di vita alla nascita sia di 83,4 anni, in linea con la media nazionale, mentre gli anni vissuti in buona salute sono 58,9. Un dato particolarmente significativo perché l’Abruzzo, insieme al Molise, è l’unica regione del Mezzogiorno a collocarsi al di sopra della media dell’area per questo indicatore. Numeri che evidenziano come la vera sfida non sia soltanto aggiungere anni alla vita, ma aggiungere qualità a questi anni, attraverso politiche capaci di promuovere salute, prevenzione, autonomia e benessere. La prima tavola rotonda, “Invecchiare in salute: l’attività fisica come strumento di prevenzione, forza e innovazione”, ha approfondito il rapporto tra movimento, prevenzione e qualità dell’invecchiamento con Maria Giulia Vinciguerra, Prof. Associato Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, UNIVAQ Università degli Studi dell’Aquila; Chiara Tuccella, Dottoranda Nazionale di Scienze Motorie Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie, UNIVAQ Università degli Studi dell’Aquila; Valerio Bonavolontà, Prof. Associato Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie, UNIVAQ Università degli Studi dell’Aquila; e Marco De Angelis, Prof. Associato Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, UNIVAQ Università degli Studi dell’Aquila. Ha moderato Vira Carbone. Al centro il valore dell’attività fisica per la salute muscolare, la mobilità e la costruzione, fin dalla giovane età, delle condizioni per un invecchiamento attivo. Il dialogo “La longevità femminile, il suo capitale e l’implementazione nei sistemi sanitari”, con Antonella Santuccione Chadha, Neuroscienziata esperta in patologia clinica, neuroscienza e disturbi psichiatrici,

(nella foto Antonella Santuccione Chadha)

e Nicola Marino, Founder & Director di aeon Foundation, ha posto l’attenzione sulle specificità della salute femminile e sulla necessità di una prevenzione attenta alle differenze tra uomini e donne. Ha moderato Vira Carbone. Santuccione Chadha è tornata sul tema con la keynote “Donne e longevità: salute del cervello e benessere lungo tutto l’arco della vita”, approfondendo il rapporto tra longevità femminile, salute cerebrale, prevenzione e qualità della vita e l’importanza di intervenire precocemente sui fattori di rischio. La tavola rotonda “Abruzzo, territorio e longevità attiva: movimento, natura e percorsi di salute” ha affrontato il rapporto tra ambiente, attività fisica, salute e territorio con Barbara Iannone, Prof. Ud’A Università degli studi Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara, Dipartimento di Studi Socio-economici, Gestionali e Statistici; Giorgio Napolitano, Prof. Ud’A Università degli studi Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Endocrinologia; e Gianfranco Puddu, Docente Universitario Ud’A Università degli studi Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport. Ha moderato Vira Carbone. Gli interventi hanno evidenziato il valore dell’attività fisica in ambienti naturali, il legame tra benessere e territorio e la necessità di promuovere una cultura dell’esercizio fisico corretto e sicuro. A chiudere la mattinata è stato Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive dell’IRCCS – Ospedale Policlinico San Martino di Genova, con la keynote “La prevenzione delle infezioni e l’uso corretto degli antibiotici quale strumento per vivere bene e più a lungo”. Bassetti ha posto al centro la prevenzione delle malattie infettive e le vaccinazioni, sottolineando l’importanza di intervenire precocemente, soprattutto sui giovani, attraverso informazione, consapevolezza e corretti comportamenti. Ha affrontato anche la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse e la protezione della salute lungo tutto l’arco della vita.

(nella foto Matteo Bassetti) Ampio rilievo è stato dedicato all’antibiotico-resistenza, una delle grandi sfide per la salute pubblica, e all’uso appropriato degli antibiotici, dalla scelta del farmaco al dosaggio e alla durata della terapia. Una responsabilità che coinvolge il mondo medico e i cittadini, chiamati a comprendere quando gli antibiotici siano realmente necessari. Nel pomeriggio, il confronto è proseguito sul rapporto tra territori, natura, comunità e invecchiamento attivo con Angelo Caruso, Sindaco di Castel di Sangro; Alessandro Ripani, Responsabile del laboratorio Rapporti Internazionali e Formazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale; e Patrizio Schiazza, Commissario Straordinario e Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Ha moderato Vira Carbone. Caruso ha sottolineato il valore della natura, della socialità e delle comunità dei piccoli centri, richiamando la necessità di contrastare la solitudine. Schiazza ha evidenziato il legame tra longevità, qualità dell’ambiente, solidarietà, tradizioni e vita nei piccoli centri, oltre all’importanza di rendere i percorsi naturalistici accessibili e sicuri. Ripani ha affrontato il rapporto tra uomo, animale e ambiente, sottolineando la necessità di superare le barriere tra discipline attraverso una collaborazione capace di individuare insieme problemi, rischi e soluzioni. La keynote “I marker dell’invecchiamento e gli orologi epigenetici”, con Damiano Galimberti, Professore Incaricato in Nutrigenomica, Medicina della Longevità e Scienza dell’Alimentazione, ha approfondito il rapporto tra età cronologica ed età biologica e il ruolo della prevenzione. Alimentazione, attività fisica, sonno, gestione dello stress, socialità e senso di appartenenza sono stati indicati come elementi fondamentali per il benessere. Al centro anche i marcatori dell’età biologica e gli orologi epigenetici, strumenti utili a comprendere i processi di invecchiamento e le possibilità di intervenire prima della comparsa della malattia. Claudio Patacca, Biologo Nutrizionista, Dottore in Scienze Motorie, ha affrontato il tema “Proteine e qualità muscolare: quanto, quali e quando”, sottolineando il ruolo del muscolo per forza, autonomia, mobilità e salute metabolica. Con l’età, massa e qualità muscolare possono ridursi: diventa quindi importante mantenere adeguati stimoli attraverso movimento e alimentazione, prestando attenzione a quantità, qualità e momento di assunzione delle proteine. Il confronto è proseguito con le testimonianze “Il tempo della vita. Le scelte della longevità”, con Paolo Setta, Direttore Turismo Marketing & Comunicazione Gruppo Societario Il Bosso, e Luca Mastromattei, Executive Chef – Atelier Gourmet & Cocktails de Il Salotto; Ambasciatore del Gusto. Ha moderato Vira Carbone. Setta ha raccontato la scelta di tornare in Abruzzo e dedicarsi a un turismo esperienziale di qualità, fondato sul rapporto con un ambiente sano e naturale, ricordando anche le esperienze rivolte a persone con patologie oncologiche e Parkinson e il valore delle attività in natura come occasione di benessere. Mastromattei ha posto al centro la cucina come momento di benessere, aggregazione e trasmissione delle tradizioni, richiamando il valore della cucina italiana, della sostenibilità, del passaggio generazionale e della corretta preparazione degli alimenti. Particolarmente significativo il momento dedicato a Novella Calligaris, Campionessa olimpica di nuoto, giornalista RaiNews24 e Presidente ANAOAI, con l’intervista “Il tempo e l’acqua: Novella Calligaris, una vita in movimento”, moderata da Vira Carbone. Calligaris ha raccontato una vita costruita attraverso sport, obiettivi, difficoltà e scelte, spiegando come l’esperienza agonistica le abbia insegnato a sfidare se stessa, riconoscere gli errori e trasformare le difficoltà in occasioni di crescita. Ha ripercorso il passaggio dallo sport al giornalismo e la capacità di reinventarsi professionalmente, mantenendo un forte legame con l’attività sportiva.

(Nella foto Novella Calligaris) Ha raccontato anche la recente traversata dello Stretto di Messina, vissuta non come competizione ma come esperienza collettiva, condivisa con persone accomunate dalla voglia di mettersi alla prova e stare insieme. Nella parte conclusiva, Calligaris ha riportato la longevità alla dimensione quotidiana: alimentazione, movimento e attenzione al proprio corpo, ma anche cura della mente. Riconoscere i propri limiti, comprendere di avere bisogno di aiuto e accettare la propria fragilità sono elementi importanti del percorso personale. Il messaggio: mangiare bene, fare attività fisica e, quando necessario, chiedere aiuto, perché riconoscere la propria fragilità può essere una forma di forza. A chiudere la prima giornata dell’Abruzzo Longevity Forum è stata Nicoletta Verì, Assessore regionale alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità. Nel suo intervento conclusivo ha ringraziato tutti coloro che hanno seguito e contribuito ai lavori, sottolineando il valore del Forum anche come occasione per fare il punto sulla programmazione sociosanitaria regionale e sui bisogni del territorio.