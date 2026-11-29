– Quanto tempo serve davvero per imparare a operare sui mercati? Si può partire con meno di 20.000 euro? E l’intelligenza artificiale può sostituire l’esperienza umana? A un passo dalla conclusione del Mese dell’Educazione Finanziaria, l’Osservatorio Unger Academy traccia un bilancio sulle domande e i falsi miti di chi si avvicina al trading sistematico. Il risultato è l’identikit di un aspirante trader molto concreto, lontano dal mito del “guadagno facile” e attento alla sostenibilità del proprio percorso.

La sfida numero uno riguarda l’orologio: per il 68% del campione, la priorità è incastrare lo studio dei mercati con gli impegni professionali o universitari, ritagliandosi spazi la sera o nel weekend. «Un’ora al giorno dedicata con attenzione può essere un ottimo punto di partenza», spiega Andrea Unger, fondatore di Unger Academy e quattro volte campione del mondo di trading. «Ma serve uno studio attivo: capire, applicare e verificare. Guardare video distrattamente non costruisce una competenza». Per chi ha poco tempo, l’automazione delle strategie è la strada naturale, ma Unger avverte che automatizzare l’esecuzione non significa accendere un pilota automatico e dimenticarsene: preparazione, controllo e manutenzione restano responsabilità del trader.

Al secondo posto tra i dubbi principali (62%) ci sono le risorse economiche e la scelta degli strumenti più adatti — tra futures, opzioni, CFD e criptovalute — con un focus specifico sulla possibilità di iniziare con meno di 20.000 euro. «Non esiste una soglia magica valida per tutti», chiarisce Unger. «La vera domanda non è se il capitale basta per aprire un’operazione, ma se consente di distribuire il rischio, assorbire le perdite fisiologiche e coprire i costi senza compromettere la tenuta del piano».

Anche l’innovazione divide e incuriosisce: il 54% degli intervistati guarda con interesse, ma anche con un po’ di confusione, all’intelligenza artificiale e alla programmazione automatica, chiedendosi se la tecnologia possa azzerare la curva di apprendimento. Una scorciatoia che l’analisi ridimensiona nettamente. L’IA può velocizzare la scrittura del codice e la fase di ricerca, ma non sostituisce il senso critico: nel trading sistematico bisogna saper interpretare i test sui dati e riconoscerne i limiti, altrimenti un risultato apparentemente brillante rischia di essere solo un’illusione statistica.

Chiude il quadro il tema della tutela dai rischi (41%), tra offerte commerciali aggressive e broker non regolamentati. In un settore spesso raccontato in modo distorto sui social, l’educazione finanziaria diventa il primo vero strumento di difesa. «Il mercato non fa sconti e chi promette guadagni facili mente», conclude Unger. «Trasformare il trading nel proprio unico sostentamento cambia radicalmente il peso psicologico delle perdite. Serve esperienza sul campo, soprattutto nei momenti difficili: la vera maturità finanziaria sta anche nel saper aspettare o scegliere di non operare».