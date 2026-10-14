FIEG: SODDISFAZIONE PER CONFERMA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO AGCOM SULL’EQUO COMPENSO. ORA PIENA ATTUAZIONE DEL DIRITTO DEGLI EDITORI

Roma, 9 ottobre 2026 – “Accogliamo con grande soddisfazione la sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso di Meta, confermando la piena legittimità del Regolamento AGCOM sull’equo compenso per le pubblicazioni giornalistiche online. Questa decisione rafforza il diritto degli editori a una giusta remunerazione e contribuisce a rendere il mercato digitale più equo”.



Così il Presidente della FIEG, Andrea Riffeser Monti, ha commentato la decisione con cui il giudice amministrativo ha rigettato il ricorso della società americana, confermando la piena rispondenza della normativa italiana di recepimento della direttiva copyright sia alle norme comunitarie, che alle disposizioni costituzionali.



“Dopo la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea di questa primavera, che aveva già riconosciuto la compatibilità della disciplina italiana con il diritto europeo, la sentenza del TAR ne ribadisce la legittimità anche sul piano nazionale, rafforzando il diritto degli editori di giornali a ricevere un equo compenso per l’utilizzo online dei loro articoli. Auspichiamo ora che questo diritto trovi piena ed effettiva attuazione attraverso l’applicazione del Regolamento AGCOM, a tutela del valore dell’informazione e del pluralismo”.