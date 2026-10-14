Reggio Emilia e gli ebrei, sindaco smentito da tutti

Riceve una smentita al giorno la tesi del sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, secondo cui «dal punto di vista ufficiale, come Comune e sistema di Reggio Children, una presa di distanza formale non è stata chiesta» agli insegnanti delle scuole ebraiche che avevano programmato il viaggio nella città emiliana. A contraddire queste parole arriva ora la pubblicazione della mail diffusa dal Paradigm Project, la rete statunitense per insegnanti della prima infanzia delle scuole ebraiche che avrebbe dovuto portare 71 docenti a Reggio Emilia, a studiare il modello di educazione locale. In quella mail, resa nota ieri dalla testata Reggio Sera, il network comunica che «con scarso preavviso», cioè a ridosso della partenza, «gli organizzatori di Reggio Emilia hanno chiesto, tra altre circostanze preoccupanti, che i membri del nostro viaggio di studio sottoscrivessero un impegno politico relativo a Israele e alla guerra a Gaza, e noi non abbiamo ritenuto appropriato portare il nostro gruppo sotto queste condizioni». Concludono facendo sapere di essere ancora «in dialogo con Reggio Children», nella speranza che «si possa trovare una strada per ricostruire la fiducia che è stata danneggiata».

La richiesta che il sindaco nega, dunque, è stata fatta eccome. E prima che diventasse motivo di scandalo, se ne facevano vanto gli stessi vertici di Reggio Children, la società controllata dal Comune che promuove il «Reggio Emilia Approach» all’educazione. Sono loro che organizzano, nel centro intestato al pedagogista Loris Malaguzzi, le giornate di studio alle quali avrebbe dovuto partecipare un centinaio di insegnanti di scuole ebraiche, e dove, dopo la rinuncia degli americani, si sono presentate solo le 22 educatrici provenienti da Israele (la cui presenza è stata poi contestata dai pro-Pal). La presidente di Reggio Children, Maddalena Tedeschi, parlando a genitori e docenti reggiani nell’assemblea del 6 ottobre, era stata chiarissima, come rivela un audio registrato in quell’occasione e reso noto lunedì dal Tg regionale e da altre testate. «Abbiamo mandato uno statement, abbiamo fatto delle ulteriori richieste», spiegava, «dove si chiede individualmente, a ogni persona, di prendere le distanze dalle politiche di Netanyahu, dalle politiche governative, dall’occupazione di territori, dal genocidio». Lei stessa domandava: «Arriveranno? Prima abbiamo la necessità di recuperare queste dichiarazioni firmate». Quindi, tra gli applausi, concludeva che «le persone che non sottoscriveranno questo, non verranno».