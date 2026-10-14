La Volta buona, Balivo infuriata: interrompe il collegamento bruscamente

La puntata di La volta buona, condotta da Caterina Balivo, è stata teatro di un acceso confronto sulla campagna pubblicitaria di un’azienda romagnola di vongole, criticata per l’utilizzo di immagini di donne nude. La controversia ha portato anche all’esclusione dell’azienda da una fiera in Spagna, dove la comunicazione è stata giudicata sessista e degradante.

In collegamento con il programma sono intervenuti Giulia, responsabile della comunicazione e ideatrice della campagna, e Lorenzo, l’imprenditore. Giulia ha dichiarato di considerare le critiche un’opportunità di riflessione, riconoscendo che le immagini possano aver urtato la sensibilità di alcune persone. Ha tuttavia respinto l’accusa di mercificare il corpo femminile, sostenendo che l’obiettivo fosse rendere la donna protagonista della comunicazione aziendale. Ha inoltre precisato che in futuro vorrebbe includere anche figure maschili, ribadendo di non pentirsi del proprio lavoro.

Lorenzo ha ammesso che sarebbe stato opportuno fornire un contesto per spiegare meglio le intenzioni della campagna. In studio, però, Raffaella Fico ha criticato duramente la scelta, definendola una delle strategie pubblicitarie più antiquate: utilizzare il corpo femminile per vendere un prodotto.

La tensione è aumentata quando l’imprenditore ha ripetuto più volte il nome dell’azienda, suscitando l’irritazione dell’inviato Domenico Marocchi, che ha allontanato il microfono per evitare che il collegamento si trasformasse in una promozione commerciale. A quel punto, Caterina Balivo ha perso la pazienza, criticando gli ospiti per il loro comportamento e soprattutto Lorenzo per la continua citazione del marchio. La conduttrice ha quindi deciso di interrompere bruscamente il collegamento, lamentando il rischio di aver offerto all’azienda pubblicità gratuita.