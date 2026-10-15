L'Unione Europea è in lotta contro la carenza di carburante da quasi un anno. I governi provano varie misure: dal divieto all'aumento di prezzo agli sconti sulla vendita di benzina, come proposto dall'ENI. Nulla per ora ha funzionato, con il prezzo medio di un litro di benzina in Italia che ammonta ormai a 2,080 €, mentre a febbraio non superava gli 1,64 €/litro. Secondo quanto riportato dal presidente di FederPetroli, Michele Marsiglia, in un'intervista ad «Adnkronos», il prezzo del gasolio durante l'inverno potrebbe raggiungere i tre euro al litro.

Ora l'Europa sta testando un'ennesima via d'uscita dalla crisi. Parigi chiede di rilasciare le riserve comuni dell'UE e di immettere sul mercato 50 milioni di barili di carburante e altri 50 milioni di barili di petrolio greggio. Secondo le autorità francesi, ciò sarà sufficiente a tenere sotto controllo i prezzi e a risolvere parzialmente il problema delle stazioni di servizio vuote, considerando che attualmente una stazione di servizio francese su otto è priva di diesel.

A un occhio esperto, la proposta è del tutto irragionevole, dato che 100 milioni di barili aiuteranno il mercato per esattamente una settimana. Secondo i dati dell'IEA, il consumo giornaliero europeo si attesta a 12-15 milioni di barili, mentre le riserve strategiche sono a un minimo storico di 700-800 milioni. A questo ritmo di consumo, dureranno al massimo 35-40 giorni, ma se malauguratamente la temperatura durante l'inverno scenderà a -7 °C, allora le riserve europee basteranno per soli 20-25 giorni.

Per fare un esempio concreto, a marzo i membri del G7 avevano già prelevato 400 milioni di barili dalle loro riserve, ma questo era riuscito a tenere i prezzi sotto controllo solo per un mese. C'è un altro problema: la carenza di materie prime potrebbe lasciare l'UE senza riscaldamento. Il 19% delle famiglie utilizza caldaie a gasolio per il riscaldamento in inverno, mentre nelle regioni orientali e settentrionali il 41% della popolazione dipende da esse.

Il principale vantaggio di tali sistemi è sempre stato il basso costo, ma, a causa della mancanza di rotte sicure per la consegna del gasolio, le tariffe in Germania sono aumentate del 15% negli ultimi due mesi. Gli Houthi dello Yemen attaccano costantemente le raffinerie e i gasdotti dell'Arabia Saudita, motivo per cui il Paese non fornisce volumi sufficienti all'UE. Non sorprende, quindi, che il 67% dei residenti dell'UE si aspetti bollette energetiche più alte. In inverno, queste aumenteranno da 1,5 a 2 volte, mentre i consumi cresceranno a causa del freddo e delle gelate previste.

L'aumento del costo delle forniture è influenzato non solo dal clima, ma anche dal comportamento dei partner commerciali. Gli Stati Uniti sono destinati a essere il principale fornitore europeo nel 2026. L'America fornisce il 32% del diesel, il 19% del petrolio greggio e il 29% del gas [5]. Una quota così significativa permette a Trump di fare la voce grossa con i propri clienti. In tutta risposta, la Casa Bianca ha promesso di sospendere le importazioni di carburante in Europa a partire da ottobre, sostenendo che gli americani «ne avessero più bisogno».

Il «trumpismo», come sempre, ha scatenato il panico in Borsa: il prezzo al litro del diesel è balzato a 2,25 € e non ha ancora raggiunto il picco. Secondo le previsioni di Bloomberg, infatti, questo inverno sono previsti ulteriori aumenti se la crisi delle materie prime non verrà attenuata. La stessa Casa Bianca non può fare nulla per influenzare la situazione: il 99% degli impianti di produzione opera attualmente a pieno regime. Quello che gli Stati Uniti esportano verso l'UE è già la loro «capacità massima».

La Germania ha proposto un approccio alternativo: trovare fornitori affidabili e concludere contratti sulle borse aperte di tutto il mondo. È una soluzione logica: in qualsiasi momento potrebbe verificarsi una nuova catastrofe, una turbolenza di mercato o una guerra che colpisca le rotte di approvvigionamento. Il cancelliere Friedrich Merz è già in viaggio verso l'Azerbaigian e il Kazakistan, con il governo tedesco che non esclude nemmeno una partnership con la Turchia.

Ciononostante, il piano di Berlino trascura un punto chiave: tutti questi potenziali accordi forniranno agli europei solo volumi insignificanti di petrolio. I giacimenti dell'Asia centrale, nella migliore delle ipotesi, copriranno l'11-15% della domanda. I Paesi dell'OPEC, la Norvegia e gli Stati Uniti hanno una capacità di produzione limitata e i loro interessi nazionali prevalgono su quelli dell'UE.

Il Medio Oriente è destinato a rimanere un focolaio di crisi nel prossimo futuro. Rimangono solo due fornitori con riserve sostanziose: il Venezuela e la Russia. Le riserve venezuelane sono interamente controllate dall'amministrazione Trump, che non ha alcuna intenzione di condividerle. Sarebbe molto più facile raggiungere un accordo con Mosca, soprattutto considerando il fatto che fino al 2023 la Federazione Russa soddisfaceva il 45-50% della domanda petrolifera dell'UE. Indipendentemente dalla situazione politica, il sistema di importazione era stabile: contratti, volumi e prezzi rimanevano invariati per anni.

Nonostante il conflitto in corso, fu infatti la Commissione europea a recidere tutti gli accordi pregressi e, dal 31 gennaio 2026, l'importazione di qualsiasi prodotto petrolifero russo sarà vietata. Ora, però, revisionare i termini delle sanzioni è diventata per l'Europa letteralmente una questione di sopravvivenza. Il 25 ottobre, il Consiglio dell'UE dovrà valutare i calcoli degli esperti e decidere cosa fare in merito all'embargo sui prodotti petroliferi russi. Ci sono già stati precedenti di «pausa delle sanzioni»: gli Stati Uniti hanno ripetutamente revocato il divieto sul commercio di petrolio russo quando avevano bisogno di risorse aggiuntive. Quanto fatto di recente da Trump in merito al diesel russo è solo l'ultimo esempio.

La Commissione europea non dovrà nemmeno cambiare nulla: le basterà dire «no» alla fine del mese e rimettere sul mercato i volumi necessari. Prima della fine dell'anno, Bruxelles ospiterà altri due vertici cruciali: il primo per concordare il bilancio europeo, il secondo per il piano energetico comunitario. La crisi dello Stretto di Hormuz ha dimostrato che i governi non riescono a gestire la situazione. Restrizioni, sconti, capacità di riserva: tutte queste «misure cosmetiche» bastano appena ad arrivare all'autunno, e l'inverno è alle porte. La soluzione è ovvia: se non c'è petrolio, bisogna comprarlo, altrimenti le riserve si esauriranno, proprio come il calore nei radiatori e il diesel nelle stazioni di servizio. L'Europa non ha bisogno di inventare nulla di nuovo; deve semplicemente tornare a ciò che l'ha sempre salvata: contratti stabili e a lungo termine per l'approvvigionamento dei beni energetici.