MERCATI, CASASCO (FI): «ITALIA SEMPRE PIÙ CREDIBILE GRAZIE AL GOVERNO DI CENTRODESTRA»

"I mercati finanziari premiano la credibilità e la solidità della politica economica portata avanti dal governo di centrodestra, con il contributo determinante di Forza Italia e del vicepremier Antonio Tajani. Grazie a questo, i numeri parlano chiaro: l’Italia oggi si finanzia a tassi inferiori rispetto alla Francia e agli Stati Uniti. Sui titoli di Stato a due anni, il rendimento italiano è del 3,39%, contro il 3,53% della Francia e il 4,73% degli Stati Uniti (dollari). Lo stesso avviene sulla scadenza decennale, con il 4,43% dell’Italia, il 4,74% della Francia e il 5,01% degli Stati Uniti (dollari). Un risultato significativo, soprattutto nel confronto con la Francia, che segna un’inversione rispetto al passato e testimonia la crescente fiducia dei mercati nei confronti del nostro Paese”. Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Economia del partito.

“È un risultato che si inserisce in un percorso di ottima gestione dei conti pubblici, stabilità politica e attenzione alla crescita. Abbiamo ridotto il rapporto deficit/PIL dall’8,1% del 2022 al 3,1% del 2025, ottenuto miglioramenti nelle valutazioni delle agenzie internazionali di rating e portato lo spread nell’ordine dei 110 punti base, rispetto ai 240 del 2022, con un avanzo primario nel bilancio dello Stato. Sono segnali concreti di una credibilità rafforzata, che trova riscontro nella fiducia degli investitori e nel riconoscimento internazionale dell’affidabilità del nostro Paese. La stabilità e la responsabilità nella gestione della finanza pubblica rappresentano un patrimonio da riconoscere e consolidare, perché significano minori costi di finanziamento per lo Stato e maggiori margini per sostenere l’economia. È questa la strada che Forza Italia intende continuare a percorrere: conti pubblici in ordine, meno tasse per famiglie e imprese, più investimenti e crescita", conclude.