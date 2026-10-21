MONTENEGRO: RENEXIA E SISTEM-MNE FIRMANO UN PROTOCOLLO D’INTESA PER OLTRE 1 GW DI NUOVA CAPACITÀ RINNOVABILE 

Renexia e Sistem-MNE d.o.o., società montenegrina attiva nello sviluppo di progetti energetici, hanno firmato un Memorandum of Understanding per la realizzazione di un ampio portafoglio di iniziative nel settore delle energie rinnovabili in Montenegro. L'accordo è stato sottoscritto a margine della “AIM 2026 Montenegro Investment Conference” di Portonovi, appuntamento dedicato alla promozione di investimenti strategici e allo sviluppo sostenibile del Paese. L'intesa rappresenta un ulteriore tassello del percorso di collaborazione energetica tra Italia e Montenegro e si inserisce nella più ampia strategia europea volta a rafforzare la sicurezza energetica, la decarbonizzazione e l'integrazione delle reti elettriche continentali. Il Memorandum prevede investimenti per circa 1,2 miliardi di euro destinati allo sviluppo di impianti eolici e fotovoltaici per una capacità complessiva superiore a 1 GW, in grado di generare a regime circa 2,3 TWh di energia elettrica all'anno, equivalenti ai consumi di circa 850.000 famiglie e a una riduzione stimata di circa 497.000 tonnellate di CO₂ ogni anno.

L'iniziativa assume inoltre una rilevanza strategica sotto il profilo infrastrutturale. La crescente disponibilità di energia rinnovabile prodotta sulla sponda orientale dell'Adriatico potrà infatti contribuire a rafforzare l'interconnessione energetica tra Italia e Montenegro, valorizzando il ruolo del collegamento elettrico sottomarino esistente e sostenendo le prospettive di un suo auspicato potenziamento. In tale quadro, il progetto si configura come un contributo concreto allo sviluppo di un mercato elettrico europeo sempre più integrato, resiliente e competitivo. La realizzazione degli impianti, prevista nell'arco di circa quattro anni, potrà generare fino a 1.000 posti di lavoro lungo la filiera industriale, coinvolgendo competenze e professionalità sia italiane sia montenegrine. L'accordo dà continuità al Protocollo d'Intesa sottoscritto da Renexia con il Governo del Montenegro nell'aprile 2026 per promuovere la cooperazione nel campo delle energie rinnovabili e sostenere lo sviluppo di nuovi investimenti industriali nei settori dell'eolico e del fotovoltaico.

«La cooperazione energetica tra Italia e Montenegro rappresenta un'opportunità strategica non soltanto per i nostri due Paesi, ma per l'intera Europa», ha dichiarato Riccardo Toto, Direttore Generale di Renexia. «Attraverso questo accordo con Sistem-MNE rafforziamo un percorso industriale orientato alla produzione di energia pulita, alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla crescente integrazione delle infrastrutture energetiche europee. Lo sviluppo delle fonti rinnovabili sulle due sponde dell'Adriatico e il progressivo rafforzamento delle interconnessioni elettriche transfrontaliere costituiscono elementi essenziali per accompagnare la transizione energetica del continente e consolidare il ruolo dell'area adriatica come piattaforma strategica per l'energia del futuro».