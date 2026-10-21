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Ilaria Salis, Parenzo la incalza: "Guardi questa immagine, che cosa prova?"

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mercoledì 21 ottobre 2026
Ilaria Salis, Parenzo la incalza: "Guardi questa immagine, che cosa prova?"

1' di lettura

"Lei di fronte alle immagini di quel funzionario di Polizia ferito, che cosa prova quando lo vede? Lei è una europarlamentare eletta con 200mila preferenze...". basta una semplice domanda per mandare completamente in tilt Ilaria Salis. L'eurodeputata di Avs è stato ospite in collegamento dall'europarlamento con L'aria che tira, il programma di apprendimento politico di La7 condotto da David Parenzo. Il tema? Neanche a dirlo, ciò che è accaduto lo scorso weekend a Milano, Torino e Bologna.

"Ma voi lo sapete benissimo che questi non sono i nostri modi, non è il nostro modo di stare in piazza... per cui le ho già risposto - ha spiegato l'eurodeputata di Avs ai telespettatori di La7 -. Parliamo di altre cose, la violenza non piace a nessuno. Poi io volevo dire delle altre cose". Gelo in studio, con gli ospiti di Parenzo in evidente imbarazzo dopo le parole di una donne che fa parte delle istituzioni europee. "Volevo parlare di quello che è successo nelle piazze in questi giorni", ha aggiunto Salis. "Quindi lei dice, questi tirano i sampietrini...", l'ha incalzata ancora una volta il padrone di casa. "Ma io le ho già risposto... cosa le devo dire ancora", ha concluso Salis. Insomma, le vuole parlare soltanto di ciò che le fa più comodo. 

L'aria che tira, il botta e risposta tra Parenzo e Salis

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