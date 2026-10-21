Sondaggio Bidimedia, FdI non si ferma più: psicodramma a sinistra. E Vannacci cola a picco

A pochi giorni dalla manifestazione del 17 ottobre che ha messo a ferro e fuoco le principali metropoli del Nord Italia, i sondaggi premiano i partiti del centrodestra. In particolare quello guidato da Giorgia Meloni. Stando all'ultima rilevazione di Bidimedia, che ha realizzato la media dei sondaggi in data 20 ottobre, FdI conquista lo 0,3% e sale così al 27,2%. Stabili, invece, Forza Italia e Lega, rispettivamente al 7,3% e al 5,6%.
Spostandoci dalle parti del campo largo, in testa troviamo sempre il Partito democratico. Elly Schlein però è in calo dello 0,1% e si piazza così al 20,2%. Subito dopo c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. Anche i grillini perdono consenso (-0,3%) e crollano così al 12,6%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra che è stabile al 6,4%.
Sondaggio Mentana, FdI sfiora il 30%: il trionfo di Meloni con il doppio scenario. E Vannacci...Le violenze perpetrate da maranza e antagonisti cominciano a lasciare i primi segni sui sondaggi politici. Come ogni lun...
Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, in testa troviamo sempre Futuro Nazionale. Tuttavia, c'è da segnalare un crollo clamoroso di Roberto Vannacci che perde addirittura lo 0,4% e si piazza così al 7,4%. Subito sotto c'è Azione di Carlo Calenda stabile al 3,3%, Italia Viva di Matteo Renzi (+0,1%) al 2,4%, Più Europa (-0,1%) all'1,5%, Noi Moderati stabile all'1,2% e Sud Chiama Nord di Cateno De Luca (+0,1%) allo 0,9%.