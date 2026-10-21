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Sondaggio Bidimedia, FdI non si ferma più: psicodramma a sinistra. E Vannacci cola a picco

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mercoledì 21 ottobre 2026
Sondaggio Bidimedia, FdI non si ferma più: psicodramma a sinistra. E Vannacci cola a picco

1' di lettura

A pochi giorni dalla manifestazione del 17 ottobre che ha messo a ferro e fuoco le principali metropoli del Nord Italia, i sondaggi premiano i partiti del centrodestra. In particolare quello guidato da Giorgia Meloni. Stando all'ultima rilevazione di Bidimedia, che ha realizzato la media dei sondaggi in data 20 ottobre, FdI conquista lo 0,3% e sale così al 27,2%. Stabili, invece, Forza Italia e Lega, rispettivamente al 7,3% e al 5,6%. 

Spostandoci dalle parti del campo largo, in testa troviamo sempre il Partito democratico. Elly Schlein però è in calo dello 0,1% e si piazza così al 20,2%. Subito dopo c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. Anche i grillini perdono consenso (-0,3%) e crollano così al 12,6%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra che è stabile al 6,4%.

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Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, in testa troviamo sempre Futuro Nazionale. Tuttavia, c'è da segnalare un crollo clamoroso di Roberto Vannacci che perde addirittura lo 0,4% e si piazza così al 7,4%. Subito sotto c'è Azione di Carlo Calenda stabile al 3,3%, Italia Viva di Matteo Renzi (+0,1%) al 2,4%, Più Europa (-0,1%) all'1,5%, Noi Moderati stabile all'1,2% e Sud Chiama Nord di Cateno De Luca (+0,1%) allo 0,9%. 

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