Sondaggio Bidimedia, FdI non si ferma più: psicodramma a sinistra. E Vannacci cola a picco

A pochi giorni dalla manifestazione del 17 ottobre che ha messo a ferro e fuoco le principali metropoli del Nord Italia, i sondaggi premiano i partiti del centrodestra. In particolare quello guidato da Giorgia Meloni. Stando all'ultima rilevazione di Bidimedia, che ha realizzato la media dei sondaggi in data 20 ottobre, FdI conquista lo 0,3% e sale così al 27,2%. Stabili, invece, Forza Italia e Lega, rispettivamente al 7,3% e al 5,6%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, in testa troviamo sempre il Partito democratico. Elly Schlein però è in calo dello 0,1% e si piazza così al 20,2%. Subito dopo c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. Anche i grillini perdono consenso (-0,3%) e crollano così al 12,6%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra che è stabile al 6,4%.