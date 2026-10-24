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10 su 10 per Lorenzo Berlusconi, sempre più imbattuto

sabato 24 ottobre 2026
10 su 10 per Lorenzo Berlusconi, sempre più imbattuto

1' di lettura

10 su 10 per Lorenzo Berlusconi, sempre più imbattuto. Il ring è quello della Palestra Trionfo Genovese di Sampierdarena, Genova. Lo scenario in cui, durante il Kombat Tour Italia, si sono affrontati tra pugilato e k1 oltre 100 atleti. Tra le sfide più attese i main event di boxe targati Federazione Pugilistica Italiana. Nella categoria under 17 fino a 60 kg è arrivata una nuova vittoria per Lorenzo Berlusconi che si è imposto ai punti su Oscar Acciai (Ardita Boxing Club) a margine di tre riprese intense in cui hanno fatto la differenza la progressione e il gancio destro del 16enne del team Clan Area, entrato in maniera sempre più ficcante.

Per Berlusconi si tratta del quarto successo su quattro negli incontri combattuti sotto l'egida della Fpi: Il totale in carriera sale a 10 su 10. Imbattuto. 100% di vittorie sempre sotto gli occhi del papà Pier Silvio che, come già accaduto nelle precedenti occasioni a Savona, Genova e Sanremo, ha seguito il match da bordo ring per poi congratularsi a fine incontro.

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