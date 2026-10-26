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Luigi Del Plavignano, una carriera da premio

lunedì 26 ottobre 2026
Luigi Del Plavignano, una carriera da premio

1' di lettura

Il documentario come mestiere e come modo di leggere il presente. È nel segno di questo impegno il Premio alla Carriera 2026 assegnato a Luigi Del Plavignano, direttore di Rai Documentari, dal Gran Galà Città Cinema. Il riconoscimento è stato consegnato al Salone delle Colonne dell’EUR, a Roma, durante la seconda edizione della manifestazione promossa dall’Associazione Centro Spettacolo.
La giuria ha scelto di premiare un percorso nel quale competenza e visione si accompagnano alla capacità di dare forza al racconto documentaristico. E ha affidato a una frase il senso della decisione, sottolineando come «la capacità operosa, intelligente e onesta possa raggiungere traguardi di prestigio». Parole che riportano l’attenzione al lavoro, alla preparazione, alla serietà con cui si costruisce una carriera.
A Del Plavignano viene riconosciuto il contributo all’affermazione del documentario nel panorama audiovisivo italiano. Un linguaggio che, nelle ragioni del premio, conserva tutta la sua vocazione alla conoscenza: approfondire le vicende, raccontare il nostro tempo, offrire al pubblico occasioni per comprenderlo.
È questo il tratto professionale celebrato nella serata romana. Il riconoscimento al direttore di Rai Documentari tiene insieme il prestigio del ruolo e l’impegno che la giuria ha individuato nel suo percorso, con un richiamo esplicito all’intelligenza e all’onestà del lavoro svolto.

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