Che tempo che fa, l'assurda teoria di Luciana Littizzetto sui maranza: "Anche Pinocchio..."

"Pinocchio era un bel maranza". A dirlo è Luciana Littizzetto nella sua abituale letterina che, nell'ultima puntata di Che tempo che fa, era dedicata ai genitori dei ragazzini che hanno devastato le vetrine del centro di Milano. Nel suo monologo, la comica torinese si mette nei panni nel genitore che riceve una telefonata dalla questura perché il figlio è stato fermato dalla polizia. Un genitore che - sostiene Littizzetto - in quel momento prova vergogna, angoscia e si chiede dove abbia sbagliato.

Si passa poi alla figura dell'adolescente. Una figura che - spiega ancora la comica - è difficile da capire, cambia da un momento all'altro, può diventare aggressivo e manifestare una rabbia che i genitori faticano a comprendere. Tutte cose vere, certo. Che però non possono giustificare la devastazione di un negozio, come invece cerca di far credere Littizzetto: "Si sfascia perché si è vuoti di senso, si è soli, pieni di rabbia, di furore".