Roma, lo sfogo della moglie di Wesley: "Mi tradiva e filmava tutto"

Secondo il suo racconto, il calciatore l'avrebbe tradita più volte con diverse donne, comprese delle prostitute. Amanda ha dichiarato di aver trovato prove sul suo telefono, tra foto e video, e di aver scoperto comportamenti che, a suo dire, sarebbero andati avanti per molto tempo.

Amanda Martins , moglie del calciatore della Roma Wesley , ha annunciato la separazione dal marito attraverso una serie di storie su Instagram, raccontando presunti tradimenti ripetuti e una lunga crisi coniugale. La donna ha spiegato di aver deciso di rompere il silenzio dopo le numerose voci circolate online: "Non mi deve più niente, perché oggi siamo separati".

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La moglie ha inoltre raccontato di aver subito tradimenti anche durante la gravidanza, periodo in cui si sarebbe sentita abbandonata. Nonostante le difficoltà, avrebbe cercato a lungo di salvare il matrimonio, perdonando il marito e tentando di costruire una famiglia stabile. Tuttavia, sostiene che Wesley avrebbe continuato a mentire senza mostrare pentimento: "Non mi ha chiesto perdono. Pensa che tutto quello che ha fatto sia normale".

Nel suo sfogo, Amanda ha anche descritto episodi che l'avrebbero fatta sentire umiliata, come presunte avances rivolte ad altre donne durante le uscite insieme. Una situazione che, secondo quanto riferito, avrebbe avuto conseguenze sul suo benessere emotivo, provocandole ansia e portandola persino a mettere in dubbio se stessa.