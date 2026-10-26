Fuori dal coro, il maranza senza vergogna: "È stato divertente saccheggiare"

A Fuori dal Coro, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Mario Giordano, si è tornati a parlare di quanto accaduto lo scorso 17 ottobre. E dei saccheggi perpetrati dai maranza a Milano e Torino. Una inviata della trasmissione è riuscita a intervistare alcuni di loro. Il risultato? Scandaloso. "Scegliamo quel negozio, andiamo dentro e prendiamo: è stato divertente vedere la gente spaccare così", ha detto un giovane ragazzo. Alcuni addirittura si sono vantati su TikTok di aver sottratto delle merci: "Ringrazio Nike per questo regalino". "Sentite questi maranza che, impuniti, si vantano dei saccheggi e delle devastazioni a Milano. Per la sinistra 'poverini, esprimono un disagio'", il commento di Silvia Sardone che ha ricondiviso il video dell'intervista su Instagram.

E sotto al post in tanti hanno lasciato un commento: "La sinistra avrà il coraggio di difendere pure questo???", "La gente davvero crede che questi abbiano manifestato per il caro vita?", "Poi fanno le vittime... E si parla di razzismo quando li beccano o altro viva l'Italia paese dei balocchi", "La vergogna è che vengano pure intervistati questi soggetti! Se io non pago un ticket dell'ospedale, l'agenzia delle entrate mi perseguita. Questi vanno a saccheggiare negozi e vi ridono in faccia!", "Possono mettersi anche gli accessori più costosi del mondo, ma rimarranno sempre dei maranza. L'eleganza è tutta un'altra cosa".