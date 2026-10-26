Youssef Siher, il pm di Milano chiede il carcere: "Rischio che sviluppi una strategia rivoluzionaria"

Youssef Siher, il 30enne di origini marocchine fermato con l'accusa di istigazione a delinquere con l'aggravante della finalità del terrorismo, "deve restare in carcere perché sussiste il pericolo di fuga e il rischio di reiterazione del reato". Sono le due esigenze cautelari che emergono nella richiesta firmata dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Francesca Crupi per l'amministratore del gruppo 'Movimento 17 ottobre' nato dopo la guerriglia urbana di otto giorni fa. Per la Procura di Milano, il politologo e attivista pro Pal ha assunto "un profilo di spicco nel movimentismo" ed era "conoscenza degli strumenti informatici idonei a sviluppare una strategia rivoluzionaria anche attraverso la pubblicazione di comunicati utili a concentrare in piazza migliaia di persone".