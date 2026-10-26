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Sinner torna in campo: ecco quando e dove, nuove polemiche

lunedì 26 ottobre 2026
Sinner torna in campo: ecco quando e dove, nuove polemiche

2' di lettura

L'annuncio tanto atteso di Jannik Sinner è arrivato, in anticipo: l'altoatesino, fermo dalla finale vinta di Wimbledon dello scorso luglio per un infortunio al ginocchio, tornerà in campo. E lo farà non nel 2027, come ipotizzato in un primo momento, ma qualche giorno prima. 

L'ormai ex numero 1 del ranking Atp (a breve il tedesco Alexander Zverev lo supererà proprio in virtù del lungo stop) giocherà il Six Kings Slam. Attraverso una storia su Instagram, è stato lo stesso campione azzurro a confermare la sua presenza al torneo d'esibizione che si svolgerà a Riyadh. Inizialmente in programma proprio a ottobre, l'evento si svolgerà tra il 27 ed il 30 dicembre, e Sinner - vincitore delle prime due edizioni - proverà a difendere ancora una volta il titolo.

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Un sospiro di sollievo, visto che si temevano tempi più lunghi per il recupero dalla fastidiosa sindrome della bandelletta ileotibiale. E materia per i più maliziosi, visto che il Six Kings Slam (che non rientra nel circuito ufficiale Atp) è un torneo ricchissimo. Una pioggia di petroldollari che vale, forse, il rischio di accelerare un po' anche se la decisione su X è stata accolta da qualche riserva.

Come detto, Sinner non gioca una partita dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev lo scorso mese di luglio, poi a causa di un infortunio al ginocchio ha saltato prima i tornei dell'estate americana compresi gli Us Open, quindi i tornei in Asia e infine la stagione indoor comprese le Atp Finals di Torino in programma a novembre.

Il ritorno alle competizioni ufficiali di Sinner arriverà in ogni caso a gennaio direttamente in Australia, l'azzurro dovrebbe giocare un torneo di preparazione in vista degli Australian Open prima prova stagionale del Grande Slam. 

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