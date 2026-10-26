Berrettini e Musetti, "siamo in diretta?": gelo, le voci (piccanti) scuotono il tennis azzurro

Matteo Berrettini batte l'argentino Tomas Martin Etcheverry nel primo turno del torneo Atp 500 di Vienna, qualificandosi agi ottavi di finale. Ma gli appassionati italiani della racchetta oggi sembrano voler parlare di tutt'altro.

Mentre l'azzurro attuale numero 43 Atp si impone in due set col punteggio di 6-3, 6-4 (ora affronterà il vincente del match tra Flavio Cobolli e Gregor Dimitrov), infatti, corre velocissimo il gossip che riguarda lui e Lorenzo Musetti, che poche ore prima ha trionfato a Lione conquistando il suo terzo titolo in carriera dopo i due vinti nel 2022 (Amburgo e Napoli).

"Il tuo amico Lorenzo Musetti ha appena vinto un titolo dopo parecchio tempo, ti serve da ispirazione?", ha chiesto l'intervistatore a Vienna. "Siamo in diretta?", la replica del Martello romano, perplesso. "Sì, siamo in diretta". "Beh, va bene... So che ha lavorato duramente per tornare e immagino che se lo meriti", la risposta assai gelida di Matteo. Pochi secondi, di puro imbarazzo, che secondo i più maliziosi avvalorerebbero la tesi di una rottura tra i due.

Matteo e Lorenzo sono, o forse erano grandi amici. Le malelingue però riferiscono di un rapporto bruscamente interrotto, forse per questioni di cuore. Non solo. Secondo il giornalista esperto di gossip Gabriele Parpiglia sarebbe in corso anche una crisi coniugale tra il tennista di Carrara e la moglie Veronica Confalonieri. Tra l'altro, da qualche tempo nello staff del tennista ci sarebbe anche il cognato, Gianluca Mager, sposato con la sorella di Veronica. Una scelta "fatta per ritrovare un po' di serenità. Tanti l'hanno criticata, parlando di comfort zone, però credo che fosse quello che cercavo e che mi serviva, specialmente dopo un'annata così difficile. Qualcuno con cui potermi confrontare, con una visione più da giocatore, perché Gianluca ha smesso poco tempo fa". Motivi sportivi, insomma, anche se in tanti fanno notare la distanza sui social tra moglie e marito.

Qualcuno aveva sognato che Musetti e Berrettini, mai così lontani, potessero essere convocati insieme dal capitano azzurro Filippo Volandri per la Final 8 di Coppa Davis. Niente da fare: la squadra sarà composta da Cobolli, Darderi e lo stesso Lorenzo per il singolare, Bolelli e Vavassori per il doppio. Se pace sarà, avverrà fuori dal campo.