A "Villaggio Difesa" in mostra le missioni militari italiane all'estero

A “Villaggio Difesa”, che si tiene fino al 4 novembre al Circo Massimo di Roma, negli stand del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) è esposta una mostra fotografica che racconta l’impegno dei nostri militari nelle missioni all’estero.

Il progetto, fortemente voluto dal Generale Giovanni Maria Iannucci, intende testimoniare come le Forze Armate, accanto alle attività operative, sostengano le popolazioni locali e contribuiscano al progresso civile e alla cooperazione tra i popoli. Per questo sono stati selezionati alcuni tra i più significativi articoli giornalistici, riprodotti sui totem espositivi, per far conoscere alla società civile il valore umano, militare e sociale di questo impegno.