Mario Giordano, paura per l'inviata: "Getti d'acqua e minacce", cosa succede in puntata

Occupazioni abusive sempre più dilaganti in Italia, rappresentano un problema sociale e di ordine pubblico in Italia. Nelle grandi città come Roma, Milano, Torino e Napoli non si salva nessuno: appartamenti privati, alloggi popolari, edifici pubblici ed ex-strutture industriali. E spesso quest’illegalità viene sostenuta da gruppi e movimenti per il diritto alla casa, che denunciano l'emergenza abitativa, gli affitti troppo alti e la carenza di edilizia popolare. L’ultimo caso a Roma, raccontato da Virginia Camerieri a “Fuori dal Coro”, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni domenica su Rete 4. La Camerieri va a Roma da Abdel, un egiziano che da oltre un anno, da Luglio 2025 per l’esattezza, occupa con la moglie una casa senza pagare il dovuto al proprietario.

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Quest’ultimo, Stefano, commenta affranto con la giornalista: “Dopo due mesi, con una scusa banalissima infarcita di bugie, questi signori hanno smesso di pagare. Adesso mi devono tra i 10 e i 12 mila euro più le spese legate”. Stefano si è trasferito ad Arezzo ed è in affitto, mentre sulla casa occupata paga un mutuo e senza incassare nulla non riesce più a far fronte alle rate. E quindi ora rischia di perdere la casa stessa, che è stata infatti già pignorata e affidata ad un custode giudiziario, anche con il compito di riscuotere i canoni rimasti impagati da Abdel. Sempre Stefano: “Io ho la casa pignorata e questo signore se ne sta lì a sbafo, ha capito?”. La giornalista, allora, prova a cercare Abdel all’autolavaggio in cui lavora, a pochi metri dalla casa occupata.

Fuori dal Coro, l'ultimo delirio dell'immigrato che voleva diventare capo del mondo: "Chi non lo vuole è mer***" A Fuori dal Coro torna l'immigrato che vuole diventare il presidente del mondo. Ora, spiega l'inviato di Rete 4 ...