Carlo Bonomi, Presidente di Fiera Milano, riconfermato Vicepresidente Mondiale di UFI – The Global Association of the Exhibition Industry

Carlo Bonomi, Presidente di Fiera Milano, è stato riconfermato Vicepresidente Mondiale di UFI – The Global Association of the Exhibition Industry per il triennio 2026–2029. La nomina, avvenuta all’unanimità da parte del Board dell’associazione riunito in Bahrain, conferma la fiducia nel suo contributo allo sviluppo dell’industria fieristica internazionale. Nel nuovo mandato, Bonomi entrerà inoltre a far parte dell’Executive Committee di UFI.

“Sono particolarmente orgoglioso di questa riconferma, che accolgo con entusiasmo e senso di responsabilità. UFI rappresenta una comunità internazionale capace di mettere in connessione esperienze, competenze e visioni diverse, favorendo la crescita e l’evoluzione del nostro settore. Desidero ringraziare l’associazione e tutti i membri del Board per la fiducia accordatami. Continuerò a mettere a disposizione di questo percorso anche l’esperienza di Fiera Milano, una realtà impegnata a rafforzare la competitività del sistema fieristico e congressuale, sostenendone l’innovazione e l’internazionalizzazione. Sono convinto che il confronto e la collaborazione tra gli operatori siano fondamentali per affrontare le trasformazioni in atto e costruire nuove opportunità di sviluppo per l’intera industria”, dichiara Carlo Bonomi, Presidente di Fiera Milano.

Fondata nel 1925, UFI riunisce oggi 900 realtà in 90 nazioni, tra organizzatori di manifestazioni, gestori di quartieri fieristici, associazioni di categoria e partner del settore, che rappresentano direttamente oltre 50.000 addetti. L’associazione costituisce un punto di riferimento globale per la rappresentanza degli interessi dell’industria fieristica, la condivisione di conoscenze e la promozione dello sviluppo del comparto a livello internazionale.