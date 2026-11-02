Dario Nardella stanato da Potere al Popolo? "Ha modificato la foto degli striscioni"

Basta sbianchettare et voilà, è tutto pronto. Dario Nardella viene stanato da Potere al Popolo. Il motivo? Una foto presumibilmente modificata con l'intelligenza artificiale. Protagoniste le piazze del 30 ottobre e, in particolare, uno striscione. "Con l'intelligenza artificiale l'umanità potrà fare cose grandiose, dicevano. . . . e poi c'è Dario Nardella che modifica le foto degli striscioni", è l'accusa rivolta all'ex sindaco del Pd. Ma c'è di più perché un utente di X nota un altro grossolano strafalcione: "Fra l'altro è diventato 'caronita' ma perché".

Nardella avrebbe infatti sostituito la firma di "Potere al Popolo" in calce allo striscione che recitava così: "Cacciamo il governo di guerra, carovita e repressione". Sempre Nardella, settimane fa, per protestare contro il caro-carburante ha ben pensato di farsi immortalare a cavallo mentre andava al distributore di benzina. "Con questi prezzi, non ci resta che lui", dice nel video rilanciato sui social. Poi il commento: "Altro che bollo".