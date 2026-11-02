Kimi Antonelli, il messaggio di Giorgia Meloni: "Grande orgoglio per l'Italia"

Anche Giorgia Meloni celebra Kimi Antonelli. "Kimi Antonelli è campione del mondo! A soli 20 anni conquista un traguardo straordinario, diventando il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1. Un successo che riporta un pilota italiano sul tetto del mondo, premiando talento, impegno, determinazione e dedizione. Un motivo di grande orgoglio per la nostra Nazione. Complimenti, Kimi!", è il messaggio scritto sui social dalla premier.

Kimi Antonelli, dalla Ferrari alla Mercedes: il suo team tutto italiano In Formula 1 vince l’uomo, il singolo, il campione. Ma dietro al risultato finale, nella storia del motorsport c&r...

Il pilota bolognese è il nuovo campione del mondo di Formula 1. Grazie al terzo posto ottenuto nel Gp del Messico il pilota della Mercedes ha conquistato aritmeticamente il titolo, 73 anni dopo il successo dell'ultimo italiano, Alberto Ascari. La gara - condizionata da una bandiera rossa esposta per un incidente occorso alla Cadillac di Bottas - è stata vinta da Max Verstappen davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton.

Kimi Antonelli, dall'ingresso "illegale" nel paddok, fino alla comparsa al cinema: le 10 cose sul pilota che pochissimi conoscono Andrea Kimi Antonelli? Ecco le dieci cose che pochissimi conoscono sul talento bolognese della Mercedes: 1. Il nome Kimi...