Gennaro Sangiuliano inchioda Laura Boldrini a L'Aria Che Tira: "Quali bandiere vedo"

Volano stracci a L’Aria Che Tira dove Gennaro Sangiuliano smentisce in tempo record Laura Boldrini. Al centro della puntata in onda lunedì 2 novembre la tensione legata alle proteste giovanili. Per la parlamentare del Pd: "C’è un paradosso. I giovani protestano per tantissimi motivi e il governo risponde con la repressione". La deputata dem replica anche alle parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che avrebbe chiesto la collaborazione dell’opposizione per isolare i responsabili delle violenze: "Lo deve fare lui, è lui il ministro. Noi con i violenti non c’entriamo nulla".