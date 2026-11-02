Gennaro Sangiuliano inchioda Laura Boldrini a L'Aria Che Tira: "Quali bandiere vedo"

Volano stracci a L’Aria Che Tira dove Gennaro Sangiuliano smentisce in tempo record Laura Boldrini. Al centro della puntata in onda lunedì 2 novembre la tensione legata alle proteste giovanili. Per la parlamentare del Pd: "C’è un paradosso. I giovani protestano per tantissimi motivi e il governo risponde con la repressione". La deputata dem replica anche alle parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che avrebbe chiesto la collaborazione dell’opposizione per isolare i responsabili delle violenze: "Lo deve fare lui, è lui il ministro. Noi con i violenti non c’entriamo nulla".
Laura Boldrini zittita da Laura Tecce: "Ma che noia le danno i controlli"Volano stracci a L'Aria Che Tira. Protagoniste di un acceso confronto sono Laura Boldrini e Laura Tecce. "Ceuta...
E ancora: "Su Instagram, su Telegram, ci sono alcune chat riconducibili all’estrema destra, a Futuro Nazionale, che incitano alla violenza. Però su queste chat non ci sono indagini". Di fronte alle rimostranze di David Parenzo che ammette di non voler avere rogne, Boldrini si sbilancia: "Sì, c’è un influencer che incita questi giovani a compiere atti…".
Immediata la reazione di Sangiuliano: "Io dove c’è violenza vedo le bandiere di Palestina e Cuba”. Anche il conduttore di La7 insiste con la dem: "Ti ricordi il nome di questo gruppo?". "No, non mi ricordo", dice Boldrini facendo vacillare la sua tesi.
Qui il botta e risposta Boldrini-Sangiuliano a L'Aria Che Tira