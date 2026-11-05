"Facciamo come in Serbia": sabato 7 novembre gli Studenti col Tricolore tornano in piazza a Milano

Sabato 7 novembre alle ore 11 il coordinamento Studenti col Tricolore torna in piazza con un presidio in piazza Principessa Clotilde, presso l'arco di Porta Nuova. È la seconda iniziativa pubblica del coordinamento, che riunisce studenti di scuole superiori e università milanesi, dopo il presidio del 24 ottobre in piazza XXV Aprile a cui hanno partecipato circa cento studenti.

Lo slogan scelto per la mobilitazione, «Facciamo come in Serbia», richiama il movimento studentesco serbo che il 25 ottobre ha vinto le elezioni parlamentari. «Abbiamo sentito ripetere "facciamo come in Francia"», dichiara il coordinamento. «Noi diciamo: facciamo come in Serbia. Lì una generazione si è organizzata dal basso e ha cambiato i rapporti di potere imbracciando i colori, i simboli e la tradizione della propria Nazione. Non vogliamo essere la gioventù di servizio di un partito, né scegliere tra la distruzione fine a sé stessa e la difesa dell'esistente.»

Al centro del presidio ci saranno le richieste del coordinamento: identità, comunità, potenza. Una scuola che formi persone e non manodopera gratuita, un lavoro che garantisca autonomia, l'accesso alla casa per permettere ai giovani di restare nella propria città, e investimenti in ricerca, innovazione e partecipazione. I partecipanti sono invitati a portare il tricolore.