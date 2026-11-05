"Si è avvicinato a Forza Italia". Clamoroso, l'ex piddino che guarda al partito di Tajani

Litigi, divisioni, scissioni non esistono solo nei grandi partiti. Anzi, a vedere le cronache più recenti, la dialettica è inversamente proporzionale alle dimensioni del partito. Ultima prova è la diatriba che è esplosa nel partito Liberaldemocratico, fondato da Luigi Marattin (ex Pd, ex Italia Viva). Martedì, durante la direzione, durata due ore, il partito si è spaccato in due. Su 50 componenti, 26 hanno votato la linea del segretario Marattin, 21 si sono espressi contro e 2 si sono astenuti. A dividerli sono state le scelte in vista delle elezioni politiche: Marattin si è avvicinato a Forza Italia e vorrebbe chiudere un accordo elettorale con il centrodestra, il presidente del partito, invece, l’ex dem Andrea Marcucci, è per mantenere una posizione alternativa a entrambi gli schieramenti, quindi è per trovare un’intesa con Carlo Calenda e Pina Picierno. Nessuno dei due, però, è disposto a cedere. Motivo per cui si aspetta la convocazione di un’assemblea nazionale che dovrebbe sancire la scissione.

LE TRATTATIVE Marattin, ieri pomeriggio, ha risposto sui social con un lungo post in cui precisa che la sua relazione, approvata a 26 contro 21, «attesta la necessità di avviare interlocuzioni con tutte le forze politiche - non solo del centro - sulla base della tutela dell’autonomia del partito e di una chiara identità politico-culturale di stampo liberale, che si sostanzia nei 4 punti che abbiamo più volte spiegato e richiamato». Ossia «l’esigenza che lo Stato faccia meno e meglio», «politiche di liberalizzazione», «costruzione di centrali nucleari», «una riforma della scuola» basata sul merito. E ricorda che il tema è stato oggetto di una segreteria nazionale, allargata ai segretari regionali e provinciali, al termine della quale «tre quarti dei segretari regionali (14 su 18 esistenti) e due terzi dei segretari provinciali (48 su 75)» hanno aderito «alla linea della segreteria nazionale». In conclusione, la democrazia interna è salva e la maggioranza decide.