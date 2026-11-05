Mentana, gelo alla diretta su Trump: "Profezie terrificanti anche per l'Italia"

"Abbiamo sentito un Trump in purezza". Enrico Mentana si sfrega le mani: finalmente la maratona elettorale del TgLa7 per le elezioni di midterm americane può regalare un po' di pepe.

Il risultato è quello pronosticato alla vigilia, con i democratici che vincono e prendono la maggioranza sia alla Camera sia al Senato. Il presidente in carica, anatra zoppa, sta in silenzio per alcune ore poi concede le prime dichiarazioni e partono i fuochi d'artificio, tra minacce di usare "gli enormi poteri" di cui dispone la Casa Bianca, a partire da quello di "veto", e assicurazioni di voler collaborare con gli avversari "per il bene degli Stati Uniti, complimenti agli eletti dem e stilettate a chi tra i repubblicani gli ha fatto la guerra interna, venendo poi punito dagli elettori.