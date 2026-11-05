Giorgia Meloni smaschera la sinistra italiana dopo il voto negli Stati Uniti: "Ora per magia..."

Giorgia Meloni commenta il risultato delle elezioni di Midterm e non lesina frecciate alla sinistra italiana. Con Donald Trump uscito sconfitto dal voto di medio termine, Pd, compagni e volti tv hanno subito esultato riscoprendo gli Stati Uniti fino a ora tanto criticati. "Per i rapporti tra Italia e Stati Uniti non cambia nulla: per noi gli Usa sono un alleato fondamentale indipendentemente da chi li governa o dalle maggioranze parlamentari. A differenza della sinistra, che ora riscoprirà, come per magia, che gli Stati Uniti sono un grande alleato". E "se così sarà, tuttavia, non possiamo che esserne contenti". Parole, quelle del premier, rilasciate al nuovo Qn, in edicola oggi.

Il delirio di Francesca Albanese di fronte a questo video: "Spero che gli italiani se lo ricordino" Dopo Ilaria Salis, è la volta di Francesca Albanese. "Congratulazioni al dottor Abdul El Sayed e a tutti i c...

E sul motivo del silenzio da parte del centrodestra, il presidente del Consiglio spiega: "Non siamo soliti commentare le dinamiche di politica interna di altre nazioni. Gli americani hanno votato e il loro giudizio merita rispetto". Intanto il presidente degli Stati Uniti ha detto di poter collaborare con le maggioranza democratica del prossimo Congresso su "molte più questioni di quanto si pensi". In ogni caso il tycoon si è detto certo che a far perdere le elezioni "non è stato tanto la guerra" contro l'Iran "quanto il caroprezzi".

Mentana, gelo alla diretta su Trump: "Profezie terrificanti anche per l'Italia" "Abbiamo sentito un Trump in purezza". Enrico Mentana si sfrega le mani: finalmente la maratona elettorale del...