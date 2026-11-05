Cruciani una furia dalla Berlinguer: "Se ne sbatte". Come travolge i ribelli rossi

Di diverso parere, invece, l’ex-sindaco di Torino, Chiara Appendino: “Siamo un Paese che sta implodendo, è nel baratro sociale, col potere d'acquisto che è crollato, siamo penultimi per la crescita e, dopo quattro anni di governo, alla quinta manovra vediamo Toccalini (coordinatore federale della Lega Giovani dal settembre 2019, ndr) che viene qui e ci dice ‘non sapevo’. Se non sapete leggere gli atti e non sapete cosa fa Salvini, vicepremier, cosa fa il ministro Giorgetti della Lega, che sta lì a fare i conti, e cosa fate voi stessi, abbiamo un problema. Oppure – continua nella sua arringa la Appendino - non è colpa nostra... Lo abbiamo visto, ad esempio, sui tagli alla sanità il ‘non è colpa nostra, è colpa delle regioni anche di destra’. Oppure siamo al negazionismo, per cui proprio facciamo finta che non ci sono i problemi. Siamo di fronte a dei dilettanti allo sbaraglio e il problema è che il prezzo lo pagano i giovani che non trovano la casa, lo paga chi non riesce a curarsi, lo paga chi non riesce a arrivare a fine mese”.

"Non esiste nessun problema giovanile. Chi protesta è una minoranza, la maggior parte dei giovani va a lavorare e se ne frega di scendere in piazza a protestare" Giuseppe Cruciani interviene a #ÈsempreCartabianca https://t.co/tzHrnLLNKD — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) November 4, 2026