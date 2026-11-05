Cruciani una furia dalla Berlinguer: "Se ne sbatte". Come travolge i ribelli rossi

Giuseppe Cruciani interviene a “È Sempre Cartabianca”, programma d’approfondimento di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer, e smorza tutta la retorica dei giovani che manifestano, tema caldo in queste settimane, dopo gli scontri di Milano del 17 e 18 Ottobre. Il conduttore de La Zanzara su Radio 24, senza peli sulla lingua, offre un altro quadro della gioventù italiana: "Non esiste nessun problema giovanile. Chi protesta è una minoranza di una minoranza di una minoranza, la maggior parte dei giovani di questo Paese, per fortuna, si rimbocca le maniche, va a lavorare e se ne sbatte le p***e, se ne frega di scendere in piazza a protestare, a gridare slogan inutili".
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Di diverso parere, invece, l’ex-sindaco di Torino, Chiara Appendino: “Siamo un Paese che sta implodendo, è nel baratro sociale, col potere d'acquisto che è crollato, siamo penultimi per la crescita e, dopo quattro anni di governo, alla quinta manovra vediamo Toccalini (coordinatore federale della Lega Giovani dal settembre 2019, ndr) che viene qui e ci dice ‘non sapevo’. Se non sapete leggere gli atti e non sapete cosa fa Salvini, vicepremier, cosa fa il ministro Giorgetti della Lega, che sta lì a fare i conti, e cosa fate voi stessi, abbiamo un problema. Oppure – continua nella sua arringa la Appendino - non è colpa nostra... Lo abbiamo visto, ad esempio, sui tagli alla sanità il ‘non è colpa nostra, è colpa delle regioni anche di destra’. Oppure siamo al negazionismo, per cui proprio facciamo finta che non ci sono i problemi. Siamo di fronte a dei dilettanti allo sbaraglio e il problema è che il prezzo lo pagano i giovani che non trovano la casa, lo paga chi non riesce a curarsi, lo paga chi non riesce a arrivare a fine mese”.
"Non esiste nessun problema giovanile. Chi protesta è una minoranza, la maggior parte dei giovani va a lavorare e se ne frega di scendere in piazza a protestare" Giuseppe Cruciani interviene a #ÈsempreCartabianca https://t.co/tzHrnLLNKD— È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) November 4, 2026