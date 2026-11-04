Conte grida alla repressione, FdI lo riporta sulla terra con una foto

Parlando con un gruppo di studenti a Roma, Giuseppe Conte ha promesso che, se dovesse tornare al governo, la sua prima mossa sarà quella di abolire tutti i decreti sicurezza varati dal centrodestra. Secondo il presidente del Movimento 5 Stelle, infatti, tali decreti limiterebbero "il diritto di protestare e di esprimere dissenso, che sono il fondamento della democrazia".
È sempre la solita accusa mossa dalla sinistra, che da quando Giorgia Meloni è entrata a Palazzo Chigi grida alla repressione un giorno sì e l'altro pure. Questa volta, però, Fratelli d'Italia non ha lasciato cadere nel vuoto le parole di Conte e ha risposto a tono, ricordandogli che, nella storia recente, gli unici decreti ad aver realmente limitato la libertà degli italiani portano proprio la sua firma.
Giuseppe Conte, la sparata a pochi giorni dalle violenze di piazza: "Cancelleremo i decreti Sicurezza"Giuseppe Conte esce allo scoperto e dichiara quale sarà la sua priorità quando, eventualmente, torner&agra...
"Conte, in vena di promesse da campagna elettorale, fa sapere che tra le sue priorità e quelle dei suoi alleati c’è la cancellazione dei decreti sicurezza, che secondo la sua propaganda limitano il diritto di manifestare. Eppure - si legge sui social di FdI - le uniche limitazioni delle libertà a cui l’Italia ha assistito negli ultimi anni portano la sua firma. Capiamo che, in assenza di proposte concrete, tutto faccia brodo, ma siamo sicuri che gli italiani non abbiano vuoti di memoria".
Conte, in vena di promesse da campagna elettorale, fa sapere che tra le sue priorità e quelle dei suoi alleati c’è la cancellazione dei decreti sicurezza, che secondo la sua propaganda limitano il diritto di manifestare. Eppure, le uniche limitazioni delle libertà a cui l’Italia ha assistito negli ultimi anni portano la sua firma. Capiamo che, in assenza di proposte concrete, tutto faccia brodo, ma siamo sicuri che gli italiani non abbiano vuoti di memoria.— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) November 3, 2026