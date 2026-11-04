Conte grida alla repressione, FdI lo riporta sulla terra con una foto

Parlando con un gruppo di studenti a Roma, Giuseppe Conte ha promesso che, se dovesse tornare al governo, la sua prima mossa sarà quella di abolire tutti i decreti sicurezza varati dal centrodestra. Secondo il presidente del Movimento 5 Stelle, infatti, tali decreti limiterebbero "il diritto di protestare e di esprimere dissenso, che sono il fondamento della democrazia".

È sempre la solita accusa mossa dalla sinistra, che da quando Giorgia Meloni è entrata a Palazzo Chigi grida alla repressione un giorno sì e l'altro pure. Questa volta, però, Fratelli d'Italia non ha lasciato cadere nel vuoto le parole di Conte e ha risposto a tono, ricordandogli che, nella storia recente, gli unici decreti ad aver realmente limitato la libertà degli italiani portano proprio la sua firma.